NBA》談笑間勇士灰飛煙滅 湖人26分差輕鬆收2連勝

詹姆斯此役僅上場24分鐘，在場下與A.戴維斯輕鬆看球。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在主場迎戰勇士隊，首節地主就打出20分差的巨大領先，終場紫金大軍也沒有懸念，以117：91痛宰勇士收下2連勝，而落敗的勇士隊更傳出噩耗，陣中防守悍將D.格林（Draymond Green）在比賽中因為腳踝扭傷退場，且沒有再回歸。

湖人今天第一節就火力大爆發，轟下追平本季最多的41分，第二節再把差距拉開到73：44的29分領先，比賽也早早進入垃圾時間，第三節打完湖人甚至再拉到到30分差，終場湖人就以26分差收下勝利。

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此役湖人全員皆兵，共15人上場，僅2人沒得分，6人得分上雙，其中得分最高的是詹姆斯（Lebron James），他僅上場24分鐘，以12投7中拿下19分6籃板，替補上場的庫茲馬（Kyle Kuzma）有12分11籃板的雙十演出。

勇士柯瑞（Stephen Curry）今天拿下16分7助攻，受傷的D.格林上場13分鐘，拿下6分2助攻，得分最高的是二年級生帕斯卡爾（Eric Paschall），他從板凳出發拿下18分。

勇士的好消息是，D.格林賽後向總教練柯爾（Steve Kerr）透露，自己的腳踝傷勢沒有太糟，但並不確定他下場比賽是否能夠正常出賽。

柯瑞。（USA TODAY Sports）

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