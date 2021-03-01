NBA》藍道、巴瑞特正常發揮 尼克打爆活塞

藍道轟下全場最高25分，領隊爆打活塞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天剛險勝溜馬的尼克，今在主場背對背交手活塞，大前鋒藍道（Julius Randle）攜手小老弟巴瑞特（R.J. Barrett）正常輸出、合轟46分，首次出戰老東家的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）繳出14分，終場尼克就以109：90痛宰活塞，開心收下三連勝，也擠下暴龍、塞爾提克衝上東部第4。

此役上半場兩隊都是以守為攻，主場出戰的尼克雖然得分不高，但卻成功限制對手，讓活塞在全隊僅拿37，上半場就取得兩位數領先優勢，易籃後，尼克又找回好手感，藍道單節就狂轟12分，巴瑞特和羅斯也幫忙搶分，前三節打完就取得19分領先，最後就此揚長而去，輕鬆擊敗活塞收下三連勝。

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尼克近10場收下7勝，戰績18勝17敗已經衝上東部第4，藍道今砍下25分、8籃板和6助攻，巴雷特也有21分5籃板，連兩戰獲得先發機會的羅斯，首度交手老東家也砍下14分5助攻。

而慘吞三連敗的活塞，則是繼續在東部墊底，葛蘭特（Jerami Grant）繳出21分8籃板仍是目前底特律大軍唯一亮點，貝伊（Saddiq Bey）10分5個籃板，替補出賽的艾靈頓（Wayne Ellington）15分、傑克森（Josh Jackson）則有12分進帳。

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