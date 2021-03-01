甘布里吉女子賽》 「長腿妹」N.柯達封后 程思嘉獲並列44名

美國「長腿妹」N.柯達今揮出69桿，以總桿272桿奪冠。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA甘布里吉女子賽今進行最後一輪，台灣好手程思嘉繳出73桿，以總桿288桿拿下並列第44名；美國「長腿妹」N.柯達（Nelly Korda）今揮出69桿，以總桿272桿奪冠，跟著姐姐的腳步在新賽季封后。

程思嘉今抓下3博蒂但吞下4柏忌，以73桿繳卡，並以總桿288桿拿下並列第44名。程思嘉表示，這一站成績雖然不是非常好，不過第1場比賽就晉級還可以接受，也從比賽中看到一些不足之處，會繼續努力。

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程思嘉。（資料照，記者塗建榮攝）

徐薇淩則抓下4鳥、吞1雙柏忌和2柏忌，以72桿作收，拿下並列第66名，今天跟前球后索倫絲坦同組，徐薇淩說：「雖然沒冠軍，但我覺得我才是這次贏最多的人。」能和這名曾拿下72勝的前球后同組，讓徐薇淩直呼收穫豐富，無論是面對球場還是人生都有收穫。

美國女將N.柯達今抓下3博蒂且沒有柏忌，以69桿作收，以總桿272桿勇奪生涯第4冠。N.柯達的姐姐J.柯達（Jessica Korda）在開幕戰鑽石渡假村冠軍戰延長賽擊敗姜孝林封后，N.柯達表示，這確實激勵了她，「我們在2018年時也差點有機會做到，姐姐在泰國取勝，而我在新加坡站一度領先，很高興我們這次能做到背靠背奪冠。」

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