晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》布克轟本季新高43分 太陽賞灰狼苦澀8連敗

2021/03/01 13:28

布克（右）今天轟下43分，創本季新高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今天與灰狼交手，前三節雙方仍維持著10分差，但第四節太陽在開節就把灰狼打爆讓比賽定調，太陽布克（Devin Booker）此役轟下本季新高的43分，助隊終場118：99大勝，灰狼則苦吞8連敗，換帥後仍一勝難求。

太陽此役表現並不出色，半場打完僅以53：48，5分領先灰狼，第三節更一度被灰狼以65：65扳平戰局，但布克在這之後火力大放送，獨拿15分幫助太陽以86：76領先10分。

第四節換保羅（Chris Paul）開始發威，他先傳出兩個助攻給薩里奇（Dario Saric）外線得手，自己再馬上砍下5分，幫助球隊拉開20分差奠定勝基，終場太陽就以19分差拿下勝利，目前戰績22勝11敗，僅落後給西部第三的快艇0.5場勝差。

灰狼此役兩名狀元郎表現都不俗，新科狀元艾德華茲（Anthony Edwards）先發拿下24分5籃板另有3抄截、「狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）拿下21分10籃板，替補上場的萊曼（Jake Layman）得到11分，三人是今天球隊少數得分上雙的球員。

湯斯與艾頓兩位狀元交手，雙方都繳出雙十表現。（美聯社）

太陽方面，布克全場26投15中，罰球13罰12中拿下賽季新高的43分外帶5籃板5助攻，2018年狀元郎艾頓（Deandre Ayton）拿下22分10籃板，保羅拿下11分6籃板還送出15次助攻，板凳上場的薩里奇13分3籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。