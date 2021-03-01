NBA》布克轟本季新高43分 太陽賞灰狼苦澀8連敗

布克（右）今天轟下43分，創本季新高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今天與灰狼交手，前三節雙方仍維持著10分差，但第四節太陽在開節就把灰狼打爆讓比賽定調，太陽布克（Devin Booker）此役轟下本季新高的43分，助隊終場118：99大勝，灰狼則苦吞8連敗，換帥後仍一勝難求。

太陽此役表現並不出色，半場打完僅以53：48，5分領先灰狼，第三節更一度被灰狼以65：65扳平戰局，但布克在這之後火力大放送，獨拿15分幫助太陽以86：76領先10分。

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第四節換保羅（Chris Paul）開始發威，他先傳出兩個助攻給薩里奇（Dario Saric）外線得手，自己再馬上砍下5分，幫助球隊拉開20分差奠定勝基，終場太陽就以19分差拿下勝利，目前戰績22勝11敗，僅落後給西部第三的快艇0.5場勝差。

灰狼此役兩名狀元郎表現都不俗，新科狀元艾德華茲（Anthony Edwards）先發拿下24分5籃板另有3抄截、「狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）拿下21分10籃板，替補上場的萊曼（Jake Layman）得到11分，三人是今天球隊少數得分上雙的球員。

湯斯與艾頓兩位狀元交手，雙方都繳出雙十表現。（美聯社）

太陽方面，布克全場26投15中，罰球13罰12中拿下賽季新高的43分外帶5籃板5助攻，2018年狀元郎艾頓（Deandre Ayton）拿下22分10籃板，保羅拿下11分6籃板還送出15次助攻，板凳上場的薩里奇13分3籃板。

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