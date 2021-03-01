NBA》柯瑞對湖人熄火！ 1數據顯示早有跡象

勇士球星柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今踢館衛冕軍湖人，當家球星柯瑞（Stephen Curry）手感不佳僅得16分，終場灣區大軍以91：117慘遭湖人痛宰，中斷3連勝，根據《ESPN Stats & Info》數據統計，柯瑞對湖人打得不順手似乎早有跡象。

柯瑞今手感冰冷，全場13投5中、三分球7投2中，僅得16分是本季第3低，另有4籃板、7助攻，加上防守悍將D.格林（Draymond Green）腳踝扭傷退場，勇士沒有本錢與湖人相抗，最終慘敗作收。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，《ESPN Stats & Info》賽前才列出一項數據，提到柯瑞生涯與湖人交手32場，場均得到20.6分，是柯瑞對戰西部球隊的最低場均得分，似乎柯瑞面對湖人打得特別不順手。

放眼全聯盟來看的話，柯瑞碰上湖人場均20.6分，是生涯對戰所有球隊中的第三低，前二低是對溜馬場均20.3分、對公鹿場均19.9分。

Stephen Curry's 20.6 PPG in 32 career games against the Lakers is his lowest mark against any Western Conference opponent.



It's his 3rd-lowest against all teams, trailing the Bucks （19.9 PPG） and Pacers （20.3 PPG）. pic.twitter.com/QWzd4IbIkN — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） March 1, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法