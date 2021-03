NBA》柯瑞對湖人熄火！ 1數據顯示早有跡象

勇士球星柯瑞。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今踢館衛冕軍湖人,當家球星柯瑞(Stephen Curry)手感不佳僅得16分,終場灣區大軍以91:117慘遭湖人痛宰,中斷3連勝,根據《ESPN Stats & Info》數據統計,柯瑞對湖人打得不順手似乎早有跡象。

柯瑞今手感冰冷,全場13投5中、三分球7投2中,僅得16分是本季第3低,另有4籃板、7助攻,加上防守悍將D.格林(Draymond Green)腳踝扭傷退場,勇士沒有本錢與湖人相抗,最終慘敗作收。

有趣的是,《ESPN Stats & Info》賽前才列出一項數據,提到柯瑞生涯與湖人交手32場,場均得到20.6分,是柯瑞對戰西部球隊的最低場均得分,似乎柯瑞面對湖人打得特別不順手。

放眼全聯盟來看的話,柯瑞碰上湖人場均20.6分,是生涯對戰所有球隊中的第三低,前二低是對溜馬場均20.3分、對公鹿場均19.9分。

