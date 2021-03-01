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NBA》21場破30分比肩喬丹哈登 巫師一哥卻又寫悲情紀錄

2021/03/01 14:46

畢爾。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕巫師新一哥畢爾（Bradley Beal）延續上季好手感，本季繼續飆分破紀錄，今對塞爾提克他又豪取全場最高46分，刷紀錄比肩「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「大鬍子」哈登（James Harden），不過今巫師還是不敵綠衫軍，還讓畢爾寫下另類悲情紀錄。

畢爾此役全場29投16中，三分球6投3中，豪取46分7籃板2籃板，根據美媒統計，這已經是畢爾本賽季第21次飆破30分，而本季迄今他就只打了30場比賽，自1976-77年球季，NBA、ABA合併以來，只有喬丹（26次）還有哈登（22次）和畢爾等3人做到過。

然而今天畢爾還是敗在自己手上，先踩線失誤搞丟球權，哨前最後1秒又逆轉絕殺失利，巫師最後以1分飲恨不敵綠衫軍，美媒《TheScore》統計，過去畢爾連續11場得分破40得比賽中，巫師全都吞敗，也刷新了NBA歷史紀錄，先前紀錄是貝拉米（Walt Bellamy）的連續9場，而「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）也有兩次連續8場空砍破40分的紀錄。

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