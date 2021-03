NBA》21場破30分比肩喬丹哈登 巫師一哥卻又寫悲情紀錄

畢爾。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕巫師新一哥畢爾(Bradley Beal)延續上季好手感,本季繼續飆分破紀錄,今對塞爾提克他又豪取全場最高46分,刷紀錄比肩「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)、「大鬍子」哈登(James Harden),不過今巫師還是不敵綠衫軍,還讓畢爾寫下另類悲情紀錄。

畢爾此役全場29投16中,三分球6投3中,豪取46分7籃板2籃板,根據美媒統計,這已經是畢爾本賽季第21次飆破30分,而本季迄今他就只打了30場比賽,自1976-77年球季,NBA、ABA合併以來,只有喬丹(26次)還有哈登(22次)和畢爾等3人做到過。

然而今天畢爾還是敗在自己手上,先踩線失誤搞丟球權,哨前最後1秒又逆轉絕殺失利,巫師最後以1分飲恨不敵綠衫軍,美媒《TheScore》統計,過去畢爾連續11場得分破40得比賽中,巫師全都吞敗,也刷新了NBA歷史紀錄,先前紀錄是貝拉米(Walt Bellamy)的連續9場,而「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)也有兩次連續8場空砍破40分的紀錄。

Bradley Beal has lost 11 straight games when scoring 40+ points. It's the longest streak in NBA history.



(via @EliasSports) pic.twitter.com/kZOGZrTnkt