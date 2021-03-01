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NBA》希爾德記錄夜不快樂 孟克1.4秒關鍵得分+致勝罰狠螫國王

2021/03/01 14:45

孟克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂作客國王主場，黃蜂靠孟克（Malik Monk）終場前1.4秒致勝罰球，終場127：126帶走勝利。

到第三節結束還保有12分領先的國王，雖然末節都有分數進帳，不過真正被超越的起因是羅齊爾（Terry Rozier）倒數33秒的三罰三中。

在羅齊爾3罰全中後，福克斯（De'Aaron Fox）雖立刻回擊三分彈拉開比數，但緊接著黃蜂球員華盛頓（P.J. Washington）回應一記三分遠投將比數拉回124：125，雖然國王希爾德（Buddy Hield）要到2罰1中，但本日英雄孟克在終場前1.4秒上籃將比數扳平，又加上拿到罰球並投進，希爾德終場三分也沒投進，最終國王吞敗。

華盛頓今日的好手感也打破他生涯得分新高，此役繳出42分9籃板2助攻、小波爾（LaMelo Ball）21分12助攻繳雙十、孟克則21分5籃板4助攻。

另外國王球員希爾德此役17投10中、三分15投8中，讓他生涯三分球來到1001顆，並以僅用350場成為NBA自1979年有三分線以來，最快達成1000顆三分球的球員，本場他還有30分7助攻的演出。

希爾德。（法新社）

另在其他國王團隊方面，H.巴恩斯（Harrison Barnes）28分6籃板6助攻、巴格利（Marvin Bagley III）24分10籃板、福克斯20分14助攻。

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