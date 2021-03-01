企排》台電女排擊敗鯨華勇奪5連霸 楊孟樺、張秝芸激動落淚

企排挑戰賽女子冠軍由台電獲得。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企業16年甲級男女排球聯賽女子組冠軍戰第2場，衛冕軍台電以3：1擊敗台北鯨華，完成5連霸，賽後包含「自由女神」楊孟樺、張秝芸都激動落淚，感謝到場支持她們的應援團。

隊史首度闖進冠軍戰的鯨華，前役遭台電以直落三拿下，不過氣勢並未受影響，今重整旗鼓在第2戰打出亮眼開局，首局在外援潔西卡（Jessica）和張芷瑄搭配下以25：14先馳得點，且在第2局一度取得8：4領先。

請繼續往下閱讀...

不過經驗老道的台電在次局後段隨即回穩，靠著陳姿雅的攻擊先扳平，率先搶下局點後，「小毛」張秝芸網前關鍵一擊幫助球隊以25：23收下次局。局數扳平後，台電找回節奏，再以25：13、25：26連下兩城完成5連霸。

台電陳姿雅（右）、張秝芸（左）。（記者方賓照攝）

今天因傷僅在首局亮相的「自由女神」楊孟樺，賽後受訪時留著淚表示，1個月前因練習不慎傷到膝蓋，導致舊傷復發，這1個月來自己相當努力，希望能在挑戰賽好好表現，「已經很努力拚到自己想要的，那種上場比賽的感覺，打完這幾場我也告訴自己，已經很棒了。」

企排挑戰賽女子冠軍由台電獲得。（記者方賓照攝）

張秝芸將在這季結束後告別企排舞台，她表示，在這支球隊完成連霸也曾遇過低潮，或被對手成功「斷電過」，很高興能在這支球隊裡和大家一起奮鬥這麼久，「每次冠軍都非常深刻，畢竟對手下半季通常會越打越好，對我們來說，挑戰也越大。」賽後小毛也激動地留下眼淚，「看到孟樺、千千（謝苡縥）還有隊友們即便受傷，依舊這麼拚，真的很心疼也很感動。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法