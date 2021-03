NBA》驚！湖人新同學傳傷情 美媒透露最新傷況

湖人新同學D.瓊斯(防守者)。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今以117:91痛宰勇士收下2連勝,新同學D.瓊斯(Damian Jones)披上紫金戰袍後首亮相,小試身手得到8分、3籃板,卻在比賽中腰背拉傷退場。

湖人日前與D.瓊斯簽下10天短約,擁有身高211公分的D.瓊斯發下豪語,期許自己能成為上季「魔獸」豪爾德(Dwight Howard)的角色,增添球隊禁區戰力。

年僅25歲的D.瓊斯,生涯在勇士起步,陸續效力老鷹、太陽,自上月底遭太陽釋出後,輾轉加盟紫金大軍。今日是披上湖人球衣後首次亮相,D.瓊斯替補上陣8分23秒,3投全中、外加2次罰球,得到8分、3籃板、2阻攻,表現不俗,無奈卻因傷在末節提前退場。

湖人隨隊記者Mike Trudell賽後在推特表示,「D.瓊斯今迎來湖人首秀,卻因腰背拉傷提前退場,目前列入每日觀察名單(Day-to-day),他在8分鐘出賽時間內表現出色,得到8分、3籃板、2阻攻。」

湖人新同學D.瓊斯(左)。(美聯社)

