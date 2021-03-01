NBA》驚！湖人新同學傳傷情 美媒透露最新傷況

湖人新同學D.瓊斯（防守者）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今以117：91痛宰勇士收下2連勝，新同學D.瓊斯（Damian Jones）披上紫金戰袍後首亮相，小試身手得到8分、3籃板，卻在比賽中腰背拉傷退場。

湖人日前與D.瓊斯簽下10天短約，擁有身高211公分的D.瓊斯發下豪語，期許自己能成為上季「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）的角色，增添球隊禁區戰力。

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年僅25歲的D.瓊斯，生涯在勇士起步，陸續效力老鷹、太陽，自上月底遭太陽釋出後，輾轉加盟紫金大軍。今日是披上湖人球衣後首次亮相，D.瓊斯替補上陣8分23秒，3投全中、外加2次罰球，得到8分、3籃板、2阻攻，表現不俗，無奈卻因傷在末節提前退場。

湖人隨隊記者Mike Trudell賽後在推特表示，「D.瓊斯今迎來湖人首秀，卻因腰背拉傷提前退場，目前列入每日觀察名單（Day-to-day），他在8分鐘出賽時間內表現出色，得到8分、3籃板、2阻攻。」

湖人新同學D.瓊斯（左）。（美聯社）

Damian Jones, who made his debut for the Lakers tonight, left the game with a low back strain. He’s day-to-day moving forward.



Jones looked good with 8 points, 3 boards and 2 blocks in his 8 minutes. — Mike Trudell （@LakersReporter） March 1, 2021

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