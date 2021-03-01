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NBA》湖人痛宰勇士甜蜜復仇 大莫里斯：今天我們想早早站穩腳步

2021/03/01 18:45

大莫里斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今交手勇士有備而來，在首節就轟出20分差，打算血洗上戰之屈。終場也以117：91大比數輕取勇士，收下2連勝。 湖人主帥沃格爾（Frank Vogel）賽後大讚了球員今天的表現，並表示：「對於上一次被搶走的勝利，他們都有達到要復仇共識」。

上一次兩隊交手，湖人在第四節仍領先14分的清況下狠遭勇士逆轉。經過上一戰的慘況，湖人今首節就領先勇士20分差，比賽也早在第二節進入了垃圾時間，甚至在第三節拉到30分差，最終湖人以26分收下勝利。

回應此役表現，主帥沃格爾表示：「我們的先發球員在今天表現極佳。對於上一次被搶走的勝利，他們都有達到要復仇共識。」大莫里斯（Markieff Morris）在訪談中對復仇的心態則更為直接，「我們仍記得上次領先的大半場卻在最後被逆轉的局面，今天我們想要早早站穩腳步，且必須整場壓制住對方。」他說道。此役莫爾斯拿下本季最佳數據13分、8籃板以及4助攻。

在A.戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣後，湖人戰力受到嚴重衝擊，前6場苦吞5敗，所幸在主控施洛德（Dennis Schroder）回歸後，局勢逐漸回溫。27日碰頭拓荒者以及今日迎戰的勇士皆收下勝利。

湖人此役不僅上演復仇之戰，也創下賽季上半場最高73分。「當你失去像AD這樣的大將，攻守兩端都要花些時間去做改變，調整為我們要的方式。而我們在近兩場有很好成果。」詹皇在賽後說明他們是如何在AD不在的情況下做調整。

另外，勇士主帥對今天敗仗則表示：「你不會花太多心力在今天的輸球。把它沖進馬桶裡，然後繼續前進。」

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