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網球》梅德維夫拼本週奪冠衝世界第2 終結四巨頭16年壟斷

2021/03/01 17:49

梅德維夫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據ATP官網報導，只要梅德維夫（Daniil Medvedev）能在本週ATP500鹿特丹站奪冠，就能成為自2005年6月的「澳洲野兔」希維特（Lleyton Hewitt）之後，首位非BIG 4（喬科維奇、納達爾、費德爾、穆雷）的世界第2。

ATP今天頒布最新世界排名，喬科維奇本週球王週數達到第310週，追平瑞士天王費德爾，他將在下週正式超越費爸，成為歷史在位最久球王。

喬科維奇在2011年7月首次登上世界球王，從去年2月拿到澳網冠軍以來一直都是球王。費德爾目前還擁有最長連續週數球王紀錄，他曾在2004年2月到2008年8月蟬連237週球王寶座。

目前世界排名積分喬帥有12030分、納達爾9850分、梅德維夫9735分緊追在後，第4名提姆則是9125分。

梅德維夫將參加本週鹿特丹公開賽，以尋求本季首冠，根據ATP官網報導他必須要拿到冠軍，才能夠獲得300積分，取代去年在維也納站獲得的90積分，超車納達爾210分。目前納達爾還握有115分的領先。

由於此站BIG 3都沒有出賽，梅德維夫很有機會稱王，他此站的主要競爭對手包括第2種子西西帕斯、第3種子茲維瑞夫、第7種子盧布列夫。

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