米契爾率爵士對陣鵜鶘 今日賽事預告與轉播

米契爾(左)。(資料照,法新社)

早安!自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

今天NBA有2場轉播賽事,爵士踢館鵜鶘、籃網作客馬刺。早上9點將上演西區內戰,由目前穩坐龍頭的爵士作客排名11的鵜鶘。上役在主將米契爾(Donovan Mitchell)狂轟31分下率爵士戰績來到了27勝7敗。此役碰頭鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森(Zion Williamson)能順利取勝嗎?接著9點30分,由坐擁三巨頭的籃網對決馬刺一哥德羅森(DeMar DeRozan)。雙方會擦出什麼要樣火花呢?記得鎖定轉播囉!

請繼續往下閱讀...

中職公辦熱身賽方面,在斗六球場由味全交手樂天。喜愛棒球的球迷朋友,千萬別錯過今天的賽事轉播囉!

NBA

09:00 爵士@鵜鶘 愛爾達體育1台

09:30 籃網@馬刺 緯來體育

中職熱身賽

18:30 味全 vs. 樂天 愛爾達體育2台、緯來體育、CPBL TV

NBA G-League

0:00 聖塔克魯茲勇士vs.伊利海鷹 緯來體育

UBA

13:00 國立體大 vs. 台灣師大

14:45 高雄師大 vs. 健行科大

16:30 政治大學 vs. 義守大學

18:15 世新大學 vs. 輔仁大學

地點:新莊體育館

轉播:MOMOTV 、LINE TODAY、Youtube SSUtv

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法