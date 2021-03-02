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體育 籃球 NBA

米契爾率爵士對陣鵜鶘 今日賽事預告與轉播

2021/03/02 06:43

米契爾（左）。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天NBA有2場轉播賽事，爵士踢館鵜鶘、籃網作客馬刺。早上9點將上演西區內戰，由目前穩坐龍頭的爵士作客排名11的鵜鶘。上役在主將米契爾（Donovan Mitchell）狂轟31分下率爵士戰績來到了27勝7敗。此役碰頭鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）能順利取勝嗎？接著9點30分，由坐擁三巨頭的籃網對決馬刺一哥德羅森（DeMar DeRozan）。雙方會擦出什麼要樣火花呢？記得鎖定轉播囉！

中職公辦熱身賽方面，在斗六球場由味全交手樂天。喜愛棒球的球迷朋友，千萬別錯過今天的賽事轉播囉！

NBA

09:00 爵士@鵜鶘 愛爾達體育1台

09:30 籃網@馬刺 緯來體育

中職熱身賽

18:30 味全 vs. 樂天 愛爾達體育2台、緯來體育、CPBL TV

NBA G-League

0:00 聖塔克魯茲勇士vs.伊利海鷹 緯來體育

UBA

13:00 國立體大 vs. 台灣師大
14:45 高雄師大 vs. 健行科大
16:30 政治大學 vs. 義守大學
18:15 世新大學 vs. 輔仁大學
地點：新莊體育館
轉播：MOMOTV 、LINE TODAY、Youtube SSUtv

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