企排》王前鑌、王明浚領軍台電女排 「雙帥教練」搭配擦出新火花

台電女排執行教練王前鑌。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台電女排今在冠軍戰以14：25、25：23、25：13、25：16輕取台北鯨華，順利封后並完成5連霸，這也是教練王前鑌執掌兵符後的第2冠，這季多了學長「戰神」王明浚加入教練團，讓他直呼，壓力小很多。

台電女排奪下隊史第9座挑戰賽冠軍，也是陣中執行教練王前鑌接掌兵符後的第2冠，率隊完成連霸，他說：「其實第1年壓力很大，姚總（姚承杉）讓我自己去帶隊，雖然他會適時提點我，但我還有很多地方要學習，像是如何安排課表之類。」

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王前鑌笑說，執教女排真的相當不容易，「女排更重要的是要帶心，我會和幾個學姊像是小毛（張秝芸）、千千（謝苡縥）溝通，希望能多了解球員想法，我也會告訴她們，有什麼意見或不開心的地方，都可以當面說出來，這樣問題才能解決。」

不過，今年多了「戰神」王明浚加入教練團，成功分擔王前鑌的壓力，他說：「學長是個非常正面的人，加上又有很多國際賽經驗，他光是伊朗就去了7次，可以給我很多不同的建議。」

王前鑌認為，他和王明浚的個性互補，加上年紀相近，溝通上有話直說，像是兄弟一般，「在場上我們能看到不同面向，我負責舉球員的部分，而學長可以照顧到攻擊手這一塊。」

目前台電女排的「雙帥教練」積極為新球季布局，王前鑌表示，希望把男排的攻擊策略帶進球隊裡，增添戰力。

「戰神」王明浚加入教練團。（資料照，記者羅沛德攝）

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