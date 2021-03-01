晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

企排》王前鑌、王明浚領軍台電女排 「雙帥教練」搭配擦出新火花

2021/03/01 19:08

台電女排執行教練王前鑌。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台電女排今在冠軍戰以14：25、25：23、25：13、25：16輕取台北鯨華，順利封后並完成5連霸，這也是教練王前鑌執掌兵符後的第2冠，這季多了學長「戰神」王明浚加入教練團，讓他直呼，壓力小很多。

台電女排奪下隊史第9座挑戰賽冠軍，也是陣中執行教練王前鑌接掌兵符後的第2冠，率隊完成連霸，他說：「其實第1年壓力很大，姚總（姚承杉）讓我自己去帶隊，雖然他會適時提點我，但我還有很多地方要學習，像是如何安排課表之類。」

王前鑌笑說，執教女排真的相當不容易，「女排更重要的是要帶心，我會和幾個學姊像是小毛（張秝芸）、千千（謝苡縥）溝通，希望能多了解球員想法，我也會告訴她們，有什麼意見或不開心的地方，都可以當面說出來，這樣問題才能解決。」

不過，今年多了「戰神」王明浚加入教練團，成功分擔王前鑌的壓力，他說：「學長是個非常正面的人，加上又有很多國際賽經驗，他光是伊朗就去了7次，可以給我很多不同的建議。」

王前鑌認為，他和王明浚的個性互補，加上年紀相近，溝通上有話直說，像是兄弟一般，「在場上我們能看到不同面向，我負責舉球員的部分，而學長可以照顧到攻擊手這一塊。」

目前台電女排的「雙帥教練」積極為新球季布局，王前鑌表示，希望把男排的攻擊策略帶進球隊裡，增添戰力。

「戰神」王明浚加入教練團。（資料照，記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。