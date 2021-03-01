PLG》高國豪、塔壁發威 率攻城獅打贏富邦勇士終結5連敗

高國豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新竹報導〕P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天在主場新竹縣體育館迎戰聯盟龍頭台北富邦勇士，攻城獅展現不放棄比賽的精神，在第三節尾聲取得領先及末節靠著塔壁、高國豪關鍵發揮，並逼得對手進攻大當機，最終以83：76擊敗勇士，終結5連敗。

攻城獅首節難以進入狀況，單節12分創PLG首節最低得分，僅次於同樣是攻城獅保持的單節11分最低紀錄，而塔壁又不斷挑釁對手，多次和勇士的賈西亞、塞瑟夫起衝突，他第2節剩1分23秒和塞瑟夫為了卡位發生推擠，結果裁判吹塞瑟夫犯規，氣到勇士總教練許晉哲向裁判大喊「好好吹」，吞技術犯規。

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雙方籃下發生衝突。（記者林正堃攝）

許晉哲向裁判理論。（記者林正堃攝）

想不到衝突沒結束，塔壁、塞瑟夫於47秒92又在禁區爆發推擠，甚至害到勇士郭少傑上籃後踩到塞瑟夫的腳扭傷退場，至於塔壁、賈西亞都吞下技術犯規，甚至塔壁上半場還沒打完就4犯在身，勇士在上半場取得41：35領先。

賈西亞向裁判抱怨。（記者林正堃攝）

易籃後，攻城獅一路追趕，靠著勇士發生失誤，洋將大勝直接快攻完成爆扣，讓超過6千球迷High翻，攻城獅前三節打完以56：55領先，挾著這股逆轉氣勢，攻城獅拉出9：0攻勢，只是勇士很快就有所回擊。

不過，塔壁4分35秒籃下擺入2分，又幫地主搶回領先優勢，以及陳堅恩3分42秒又一記中距離得手，地主獲4分領先，且塔壁1分32秒又是搶下進攻籃板補進2分，只是他7秒後6次犯滿離場，但高國豪在1分6秒投進三分球，重重給予客軍打擊，地主也終於收下1月31日以來暌違已久的勝利。

塔壁繳出17分、12籃板及3阻攻，大勝雖然第4節都沒上場，也有14分、10籃板，人氣最高的高國豪挹注18分、7籃板、4助攻及6抄截，陳堅恩10分，替補出發的林明毅12分，在禁區攪和有功的容毅燊6分、7籃板

勇士無法在客場踢館成功，吞下2連敗，張宗憲16分、賴廷恩14分，塞瑟夫12分、14籃板，簡偉儒13分，賈西亞8分、10籃板，只是他們團隊投籃命中率偏低，此仗只拿76分，創下隊史PLG新低，原最低為82分。

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