日職》陽岱鋼春訓超有存在感 巨人監督看到了「雖然之前有點...」

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼前天在沖繩那霸對上橫濱隊的熱身賽9局下敲出2分砲，是否能在隊內競爭激烈的巨人隊搶下一席之地？監督原辰德賽後也發表看法。

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根據《東京體育》報導，本來在這場熱身賽，巨人9局下已經取得3分領先，如果不是因為熱身賽的特別規則，這場比賽早已結束，但是陽岱鋼自從自由球員加入巨人隊後沒有展現打擊安定感，也因此這次春訓頻頻特打，需要給陽岱鋼機會表現。

結果陽岱鋼面對外角低的147公里直球，敲出全壘打，巨人監督原辰德表示：「雖然岱鋼前半段在宮崎的春訓表現有點奇怪，但是現在也展現了存在感，也包括積極的跑壘，如果他能加到競爭位置，我想球隊戰力會再往上提升。」

報導指出陽岱鋼也意識到了危機感，臉上不見笑容地表示「沒有退路」，盼能憑藉這一發全壘打持續提升狀況。

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