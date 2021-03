NBA》時代的眼淚 老中鋒諾亞將以公牛球員身分退休

中鋒諾亞決定高掛球鞋。(資料照,法新社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕長江後浪推前浪,老牌中鋒諾亞(Joakim Noah)決定高掛球鞋,並即將以公牛球員身分退休,告別漫漫13年來NBA職業生涯。

據《The Athletic》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)在個人推特爆料,消息人士透露,目前已無球可打的諾亞,計劃以公牛球員身份引退,這位現年36歲的長人,2007年首輪第9順位就被公牛選中,全盛時期也在芝加哥度過,他曾兩次入選明星賽,2013至14賽季巔峰時期,繳出場均12.6分、11.3籃板、5.4助攻、1.2抄截、1.5火鍋,同時入選年度第1隊、防守第1隊,並榮膺年度最佳防守球員。

之後諾亞輾轉待過尼克、灰熊,上季曾為快艇短暫效力5場,如今準備重返風城成名地,正式向球迷道別。

