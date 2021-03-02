NBA》時代的眼淚 老中鋒諾亞將以公牛球員身分退休

中鋒諾亞決定高掛球鞋。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪，老牌中鋒諾亞（Joakim Noah）決定高掛球鞋，並即將以公牛球員身分退休，告別漫漫13年來NBA職業生涯。

據《The Athletic》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）在個人推特爆料，消息人士透露，目前已無球可打的諾亞，計劃以公牛球員身份引退，這位現年36歲的長人，2007年首輪第9順位就被公牛選中，全盛時期也在芝加哥度過，他曾兩次入選明星賽，2013至14賽季巔峰時期，繳出場均12.6分、11.3籃板、5.4助攻、1.2抄截、1.5火鍋，同時入選年度第1隊、防守第1隊，並榮膺年度最佳防守球員。

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之後諾亞輾轉待過尼克、灰熊，上季曾為快艇短暫效力5場，如今準備重返風城成名地，正式向球迷道別。

13-year NBA center Joakim Noah — a two-time All-Star and former Defensive Player of the Year winner — is effectively retiring from basketball, sources tell @TheAthletic @Stadium.



Plan is for the longtime Chicago star to eventually retire as a Bull. — Shams Charania （@ShamsCharania） March 1, 2021

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