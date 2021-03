NBA》戰績不振老鷹炒掉主帥 「超音速先生」暫代教頭

老鷹今開除皮爾斯。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)爆料,老鷹將開除總教練皮爾斯(Lloyd Pierce),隨後老鷹官方也發表聲明,感謝皮爾斯這段時間為球隊辛苦付出,而前溜馬主帥、現老鷹助教麥克米蘭(Nate McMillan)則有望執掌兵符。

皮爾斯擁有11年的助理教練經驗,他曾任職於騎士、勇士、灰熊與七六人隊,2018年5月他接手現任公鹿主帥布登候澤(Mike Budenholzer),簽下4年合約成為老鷹隊史第13位總教練。

不過皮爾斯接管兵符後,老鷹戰績卻沒有起色,前兩季他帶隊成績49勝100負,本季也只有14勝20負,累積63勝120負乏善可陳,執教期間更沒有一次打進季後賽,而老鷹屈居東部第10,跟第9的公牛還有2場勝差。

老鷹隊稍早在官方聲明稿中寫道,「感謝皮爾斯辛苦工作以及他對老鷹隊和亞特蘭大的貢獻,皮爾斯和他的妻子都非常了不起,他們對這座城市產生相當正面的影響。但對球隊的成績球團仍有很高的期望,希望透過這次改變能讓老鷹隊在下半季取得更好的成績。」

而「沃神」沃納洛斯基也透露,老鷹新主帥的人選,就是被擁有「超音速先生」美名的前溜馬教頭麥克米蘭,目前他已經和老鷹隊管理高層以及其他教練團成員會面,過去他除了執教溜馬隊外,還曾待過超音速、拓荒者,執教16季累積戰績667勝591負,季後賽戰績20勝36負。

Sources: The Hawks are hopeful assistant Nate McMillan will choose to become the interim head coach. McMillan is meeting with Lloyd Pierce and rest of Hawks coaching staff now. McMillan has been fiercely loyal in his support of Pierce.