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NBA》戰績不振老鷹炒掉主帥 「超音速先生」暫代教頭

2021/03/02 08:27

老鷹今開除皮爾斯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，老鷹將開除總教練皮爾斯（Lloyd Pierce），隨後老鷹官方也發表聲明，感謝皮爾斯這段時間為球隊辛苦付出，而前溜馬主帥、現老鷹助教麥克米蘭（Nate McMillan）則有望執掌兵符。

皮爾斯擁有11年的助理教練經驗，他曾任職於騎士、勇士、灰熊與七六人隊，2018年5月他接手現任公鹿主帥布登候澤（Mike Budenholzer），簽下4年合約成為老鷹隊史第13位總教練。

不過皮爾斯接管兵符後，老鷹戰績卻沒有起色，前兩季他帶隊成績49勝100負，本季也只有14勝20負，累積63勝120負乏善可陳，執教期間更沒有一次打進季後賽，而老鷹屈居東部第10，跟第9的公牛還有2場勝差。

老鷹隊稍早在官方聲明稿中寫道，「感謝皮爾斯辛苦工作以及他對老鷹隊和亞特蘭大的貢獻，皮爾斯和他的妻子都非常了不起，他們對這座城市產生相當正面的影響。但對球隊的成績球團仍有很高的期望，希望透過這次改變能讓老鷹隊在下半季取得更好的成績。」

而「沃神」沃納洛斯基也透露，老鷹新主帥的人選，就是被擁有「超音速先生」美名的前溜馬教頭麥克米蘭，目前他已經和老鷹隊管理高層以及其他教練團成員會面，過去他除了執教溜馬隊外，還曾待過超音速、拓荒者，執教16季累積戰績667勝591負，季後賽戰績20勝36負。

前溜馬主帥麥克米蘭。（資料照，法新社）

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