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MLB》暌違半年再與桑契斯搭檔 洋基王牌道出真心話

2021/03/02 08:20

柯爾今主投1局失1分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暌違半年，洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）今在春訓熱身賽再次與捕手桑契斯（Gary Sánchez）搭檔，主投1局失1分，賽後這位30歲的強投也道出合作感想。

柯爾上次搭檔是桑契斯已經要追溯至8月31日面對光芒的比賽，該役吞敗後，剩餘賽季他都與東岡凱爾搭配，成績是3勝1負、防禦率1.00，後來就連季後賽柯爾主投的比賽，洋基也都讓將這位日裔捕手蹲捕。

柯爾今在面對老虎的比賽擔任先發投手，首局就被敲出3支安打失掉1分，兩出局後桑契斯叫出暫停，隨後他雖然又投出保送，不過最後讓羅傑斯（Jake Rogers）揮棒落空遭三振，沒有讓傷害再擴大。總計今主投1局，用球數28球、15顆好球。

賽後柯爾表示，桑契斯叫暫停的時機很棒，給了自己喘息的空間，談到今天的合作他則說，兩人配合良好，「我能帶著自信投出需要的球種，他也擋下不少球，我們一起繳出不錯的表現。」

「我們在春訓花了很多時間一起訓練，」桑契斯則透過翻譯表示，「最重要的就是能夠無礙的溝通、合作無間，我盡我所能幫助他，當然他也是，多了去年的經驗，也很有幫助。」

至於新球季會由誰擔任的柯爾主戰捕手，洋基總教練布恩（Aaron Boone）則不願把話說死，表示當家王牌不會有個人的專屬捕手，屆時與何者搭配將以對當天陣容最有利的狀況而定。

柯爾（左）、桑契斯。（資料照，美聯社）

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