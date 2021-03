MLB》康佛托、林多明年成為自由身 大都會：盼能簽下長約

明星游擊手林多。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕大都會強打外野手康佛托(Michael Conforto)和新同學林多( Francisco Lindor)都將在本季結束後取得自由球員資格,對於兩人的合約,大都會總裁艾德森(Sandy Alderson)表示希望能簽下長約,盡快開啟討論。

28歲的康佛托是在2014年選秀會第10順位被大都會選進,上到大聯盟至今已效力6個球季,目前累績出賽632場,平均打擊三圍.259/.358/.484,敲118轟。關於續留康佛托,艾德森直言,球團會努力留住這位自家培育出來的好手

艾德森說:「康佛托在隊上很多年了,他不只是傑出的球員,還是球隊休息室裡的領袖之一。他長期代表大都會、為球隊展現很好的一面。我想如果可能的話,我們會盡力去嘗試留住康佛托,和我們繼續作戰。」

1月初明星游擊手林多從印地安人交易來到大都會,他在近期受訪表示並不排除與球隊簽下長約。艾德森則說:「至於林多,我們是透過交易得到他,這並不表示我們一定能保證長期與他合作,但是我們致力在討論這件事。」艾德森也表示希望能盡快與這兩位好手進行談話。

The #Mets will honor Francisco Lindor's request of having a deadline of Opening Day to work out a possible contract extension.