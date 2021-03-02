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MLB》康佛托、林多明年成為自由身 大都會：盼能簽下長約

2021/03/02 09:16

明星游擊手林多。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大都會強打外野手康佛托（Michael Conforto）和新同學林多（ Francisco Lindor）都將在本季結束後取得自由球員資格，對於兩人的合約，大都會總裁艾德森（Sandy Alderson）表示希望能簽下長約，盡快開啟討論。

28歲的康佛托是在2014年選秀會第10順位被大都會選進，上到大聯盟至今已效力6個球季，目前累績出賽632場，平均打擊三圍.259/.358/.484，敲118轟。關於續留康佛托，艾德森直言，球團會努力留住這位自家培育出來的好手

艾德森說：「康佛托在隊上很多年了，他不只是傑出的球員，還是球隊休息室裡的領袖之一。他長期代表大都會、為球隊展現很好的一面。我想如果可能的話，我們會盡力去嘗試留住康佛托，和我們繼續作戰。」

1月初明星游擊手林多從印地安人交易來到大都會，他在近期受訪表示並不排除與球隊簽下長約。艾德森則說：「至於林多，我們是透過交易得到他，這並不表示我們一定能保證長期與他合作，但是我們致力在討論這件事。」艾德森也表示希望能盡快與這兩位好手進行談話。

不過相較康佛托，林多的合約可能得要更快進行討論。林多在上周就向媒體表示希望能在開幕戰前討論完畢，表示一旦球季開始就不想被打擾，想要完全專注在賽場上。

27歲的林多過去6季平均繳出.285/.346/.488的打擊三圍，合計敲出138轟，411個打點99盜壘，生涯兩度奪得金手套、擁兩座銀棒獎，四度入選明星賽。

大都會外野手康佛托。（資料照，美聯社）

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