NBA》離開火箭仍不忘休士頓 「魏少」樂捐278萬助災民重建

〔體育中心/綜合報導〕美國德州遭遇百年來最嚴重的暴風雪肆虐,許多當地民眾生活陷入困境,巫師隊球星「魏少」魏斯布魯克(Russell Westbrook)雖然僅去年效力休士頓火箭一季,不過他卻還是慷慨解囊,捐出10萬美元(約278萬台幣)給德州暴風雪救濟基金。

休士頓市長特納(Sylvester Turner)稍早在推特發文,感謝魏斯布魯克幫助休士頓災民重建受損家園,「我很自豪地宣布,魏少近日捐款給暴雪救濟基金,感謝魏斯布魯克基金會的慷慨解囊,這筆捐款幫助休士頓人在經歷上週惡劣天氣後能修繕自己的家園。」

I am proud to announce that @russwest44 is making a generous donation to our Houston Harris County Winter Storm Relief Fund.



We appreciate the Russel Westbrook Foundation’s generous donation which will assist Houstonians repair their homes after last week inclement weather.