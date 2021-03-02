NBA》離開火箭仍不忘休士頓 「魏少」樂捐278萬助災民重建

巫師明星後衛魏斯布魯克，捐錢幫助休士頓災民。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕美國德州遭遇百年來最嚴重的暴風雪肆虐，許多當地民眾生活陷入困境，巫師隊球星「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）雖然僅去年效力休士頓火箭一季，不過他卻還是慷慨解囊，捐出10萬美元（約278萬台幣）給德州暴風雪救濟基金。
休士頓市長特納（Sylvester Turner）稍早在推特發文，感謝魏斯布魯克幫助休士頓災民重建受損家園，「我很自豪地宣布，魏少近日捐款給暴雪救濟基金，感謝魏斯布魯克基金會的慷慨解囊，這筆捐款幫助休士頓人在經歷上週惡劣天氣後能修繕自己的家園。」
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I am proud to announce that @russwest44 is making a generous donation to our Houston Harris County Winter Storm Relief Fund.— Sylvester Turner （@SylvesterTurner） March 1, 2021
We appreciate the Russel Westbrook Foundation’s generous donation which will assist Houstonians repair their homes after last week inclement weather.
魏少上季被交易至火箭，場均貢獻27.2分、7助攻和7.9籃板，但由於火箭內部問題導致他在休賽季高喊賣我，季後和「牆哥」沃爾（John Wall）互換東家，然而轉戰華盛頓巫師，魏少不忘前東家火箭，捐出10萬美元善款援助休士頓災民。