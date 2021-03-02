MLB》塞揚強投鮑爾轉隊後初登板 點出道奇與眾不同的地方

鮑爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）今迎來轉隊道奇後初登板，主投2局挨1安、送出2K，賽後也談到新東家與眾不同的地方。

鮑爾今在面對洛磯的比賽登板先發，面對首名打者漢普森（Garrett Hampson）就被敲出左外野方向安打，隨後又出現暴投，讓跑者上到二壘，不過接著他沒再讓傷害擴大，連續解決6名打者，完成兩局投球任務、沒有掉分，今天用球數28球、21球為好球，道奇終場以10：0完封對手。

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賽後談及來到新球隊初登板，鮑爾表示，今天都有投到自己想要投的位置，春訓最大的目的就是讓用球數慢慢增加，逐漸接近比賽狀態。

道奇是鮑爾繼響尾蛇、印地安人、紅人後，效力的第4支球隊，這位熱愛數據分析的強投也坦言，道奇領先聯盟的數據部門，是他當初點頭的原因。

「有些地方不太一樣，有些方面則沒有什麼不同，」鮑爾今提到轉隊後的感想表示，「春訓的例行公事、賽程，這些事還很難從前幾個禮拜就看出來。但我覺得他們（道奇）比起其他球隊更棒的地方在於不同部門的合作無間，體能部門、醫療部門、或者球場上的工作人員以及數據部門，每天都會進行溝通，每件事都是經過整合的。」

鮑爾提到，例如在其他隊可能不會看到數據部門的同事、如此一來就無法建立關係、進而得到更好的合作機會，但在道奇很容易可以看到每個部門的隊職員，「我在談約的過程中印象最深刻的地方，就是這支球隊的一切都經過很好的整合。」

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