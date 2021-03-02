NBA》火箭悍將有夠夯！ 傳湖人、籃網多支勁旅掀搶人大戰

火箭悍將P.J.塔克是眾多強隊追求的補強對象。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭1月完成四方交易，把鬧出「賣我」風波的哈登（James Harden）送走後，大前鋒P.J.塔克（P.J. Tucker）就被視為是他們下一個要交易的目標，而美媒爆料已經有多支球隊都已經鎖定他為補強的對象，且幾乎都是具爭冠實力的強隊。

塔克2017年和火箭簽下了一份4年3188萬美元的合約，目前他還剩下一年合約，年薪約為800萬美元，塔克認為以他上季的表現，應該更值得加薪肯定，然而火箭一直拖延續約談判，又在今年2月季中交易截止日才決定執行他的球員選項，這些讓塔克相當不滿，先前受訪時就坦言想去需要自己的球隊。

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本季迄今35歲的塔克平均出賽29.9分鐘，場均貢獻4.6分4.7籃板，命中率也只有36.5%，這是他在火箭4年以來最糟糕的表現。儘管他本季表現的乏善可陳，但是在市場上的行情卻水漲船高，不少球隊都相信塔克能夠為他們帶來極大的幫助。

《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，現在湖人、快艇、籃網、公鹿和熱火等球隊都對有意網羅塔克，尤其是籃網，塔克先前和哈登就在火箭聯手多年，兩人也是私交很好的朋友。而《The Athletic》記者Kelly Iko則透露，除了沃神說的這幾隊，金塊、爵士兩支西部勁旅也在角逐塔克的名單之中。

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