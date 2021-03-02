NBA》東契奇33分準大三元破魔術 獨行俠近10場拿8勝

東契奇今天繳出33分、10籃板和9助攻準大三元數據，率領獨行俠近10戰拿下8勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在客場踢館魔術，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）繳出33分、10籃板和9助攻的準大三元數據，率領獨行俠終場以130：124贏球，近10戰拿下8勝。

東契奇上半場就獨拿15分，更率隊在第二節打出一波10：2的攻勢超前，不過魔術伍切維奇（Nikola Vucevic）和富尼耶（Evan Fournier）合轟33分，後者獨拿18分，獨行俠半場僅以61：58領先3分。

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東契奇易籃後能保有火燙手感，第三節灌進11分，而傷癒歸隊的波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也逐漸找回手感，上半場9投僅1中，只得2分，該節則挹注8分，包括2記三分彈，獨行俠下半場最多領先多達18分，而魔術在末節展開兇猛反撲，追到5分差距，可惜仍難挽頹勢，獨行俠終場以130：124帶走勝利，賞給對手4連敗。

東契奇攻下全場最高的33分，另有10籃板和9助攻，這是東契奇生涯第13場只差1籃板或1助攻就能達成大三元的比賽，布朗森（Jalen Brunson）替補挹注24分，波辛傑斯繳出17分、10籃板的雙十數據；魔術以伍切維奇的29分、15籃板和8助攻最佳，富尼耶有26分、5籃板的表現。

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