NBA》板凳群大開殺戒 龍頭七六人賞溜馬4連敗

米爾頓（右）替補上陣轟下26分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭七六人今在主場迎戰溜馬，板凳群大有斬獲、米爾頓（Shake Milton）轟下26分、柯爾馬茲（Furkan Korkmaz）拿19分，終場以130：114贏球，近4戰拿下3勝，溜馬則苦吞4連敗。

東霸天七六人上一戰在延長賽敗給騎士，今戰溜馬首節也沒得到太多優勢，僅帶著1分領先進入次節；不過板凳群在此時適時跳出來，賽前場均才7.6分的柯爾馬茲今在此節就命中4記外線獨拿13分、米爾頓也不遑多讓，6投4中進帳9分。七六人在此節打出39：23的比數，其中替補群就拿下26分。

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柯爾馬茲進帳19分。（法新社）

帶著17分的領先進入下半場，七六人易籃後還一度領先達31分，牢牢鎖住勝利，今不僅團隊命中率超過5成、其中外線命中率更以42.9%遠高於對手的27.6%。

七六人替補上陣的米爾頓（Shake Milton）轟下全隊最高26分、另外三分13投6中的柯爾馬茲也拿下19分。先發方面，恩比德（Joel Embiid）貢獻24分13籃板、B.西蒙斯（Ben Simmons）進帳18分6籃板。

溜馬方面，先發今4人得分來到雙位數，前一戰因膝蓋痠痛缺陣的布洛格登（Malcolm Brogdon）今回歸繳全隊最高20分、沙波尼斯（Domantas Sabonis）拿15分9籃板7助攻；薩姆納（Edmond Sumner）板凳出發挹注18分、A.哈勒戴（Aaron Holiday） 得到11分。

恩比德。（法新社）

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