晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》板凳群大開殺戒 龍頭七六人賞溜馬4連敗

2021/03/02 11:22

米爾頓（右）替補上陣轟下26分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭七六人今在主場迎戰溜馬，板凳群大有斬獲、米爾頓（Shake Milton）轟下26分、柯爾馬茲（Furkan Korkmaz）拿19分，終場以130：114贏球，近4戰拿下3勝，溜馬則苦吞4連敗。

東霸天七六人上一戰在延長賽敗給騎士，今戰溜馬首節也沒得到太多優勢，僅帶著1分領先進入次節；不過板凳群在此時適時跳出來，賽前場均才7.6分的柯爾馬茲今在此節就命中4記外線獨拿13分、米爾頓也不遑多讓，6投4中進帳9分。七六人在此節打出39：23的比數，其中替補群就拿下26分。

柯爾馬茲進帳19分。（法新社）

帶著17分的領先進入下半場，七六人易籃後還一度領先達31分，牢牢鎖住勝利，今不僅團隊命中率超過5成、其中外線命中率更以42.9%遠高於對手的27.6%。

七六人替補上陣的米爾頓（Shake Milton）轟下全隊最高26分、另外三分13投6中的柯爾馬茲也拿下19分。先發方面，恩比德（Joel Embiid）貢獻24分13籃板、B.西蒙斯（Ben Simmons）進帳18分6籃板。

溜馬方面，先發今4人得分來到雙位數，前一戰因膝蓋痠痛缺陣的布洛格登（Malcolm Brogdon）今回歸繳全隊最高20分、沙波尼斯（Domantas Sabonis）拿15分9籃板7助攻；薩姆納（Edmond Sumner）板凳出發挹注18分、A.哈勒戴（Aaron Holiday） 得到11分。

恩比德。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。