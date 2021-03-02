NBA》約基奇追平「戰神」14年前罕見記錄 金塊力退公牛收2連勝

約基奇今繳39分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今踢館公牛主場，約基奇（Nikola Jokic）豪取39分14籃板、率隊以118：112力退東道主，拿下2連勝，公牛則吞下2連敗。

金塊今上半場在約基奇16分、以及波特（Michael Porter Jr.）挹注15分的帶領之下，曾一度取得15分領先，不過易籃後，公牛急起直追，第三節尾聲開啟一波21：5的高潮，決勝節在T.楊恩（Thaddeus Young）連拿4分後，以91：89反超。

請繼續往下閱讀...

金塊在來到4分55秒時，靠著約基奇兩罰俱中追到99：99平手，隨後兩隊持續拉鋸，剩下2分鐘時又是這位明星中鋒跳出來，以3分打幫助球隊取得1分領先，隨後J.穆雷（Jamal Murray）在外線出手命中、拉開差距。進入讀秒階段，拉文（Zach LaVine）一度以罰球再讓比賽回到2分差，不過後來的三分落空，再加上J.穆雷最後兩罰都進，金塊終場就以118：112帶走勝利。

約基奇今攻下39分14籃板，不過外線3投盡墨，根據《ESPN Stats & Info》指出，他是繼2011年「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）後，首位單場至少35分但三分球掛零的金塊球員，至於上一位但單場拿下至少39分、外線0分的金塊球員，則是2007年12月5日的「戰神」艾佛森（Allen Iverson）。

金塊今先發4人得分上雙，除約基奇外，J.穆雷挹注24分、波特拿17分15籃板、巴頓（Will Barton）挹注14分。

公牛方面，先發僅3人得分來到雙位數，拉文砍全隊最高23分、懷特（Coby White）挹注20分10籃板、威廉斯（Patrick Williams）貢獻13分。

J.穆雷（中）進帳24分。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法