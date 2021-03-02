NBA》奢侈稅直逼勇士！美記曝湖人下季將遇上大難題

如果下季湖人想繞著詹姆斯和A.戴維斯和現有陣容打造紫金王朝，恐怕將讓他們面臨昂貴奢侈稅。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人上季克服萬難在「泡泡園區」奪下風光隊史第17冠，除了睽違10年再度奪冠，湖人還達成罕見成就──在沒有支付奢侈稅的情況下捧回冠軍金盃，不過《ESPN》記者溫德霍茲（Brian Windhorst）撰文分析，下季湖人恐怕得面臨龐大的奢侈稅壓力。

溫德霍茲昨在以《為什麼湖人下季將面臨1億美元的奢侈稅？》為題的報導中，寫道：「一支冠軍隊伍通常都很昂貴的，2019年的暴龍付了2500萬美元的奢侈稅，2018年的勇士付了3200萬美元，而騎士在2016年拿總冠軍時，他們的奢侈稅更高達5400萬美元，但湖人上季卻締造罕見的成就，在沒有支付奢侈稅的情況下，就贏得總冠軍。」

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湖人去年締造罕見的成就，在沒有支付奢侈稅的情況下，就贏得總冠軍。（資料照，歐新社）

庫茲馬（Kyle Kuzma）新秀合約還有最後一季，本季薪資僅356萬美元，人氣爆棚的卡魯索（Alex Caruso）、菜鳥霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）本季薪資分別僅275萬、152萬美元，新同學施洛德（Dennis Schroder）1500萬美元、哈瑞爾（Montrezl Harrell）926萬美元，考量到兩人本季迄今的表現都可以算是CP值很高的合約。

不過接下來溫德霍茲話鋒一轉：「不過若是想圍繞著詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）建隊，打造類似所謂『王朝』球隊，那湖人恐怕得面臨『非常』昂貴的奢侈稅，有多貴？下季他們的薪資和奢侈稅恐怕會超過2.5億美元（約75億台幣）」

首先，A.戴維斯、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）休季期間都簽下新約，已經讓從2013-14年球季就沒繳過奢侈稅的湖人破功，本季就先繳了500萬美元，接下來下季庫茲馬的年薪將提升到1235萬，此外哈瑞爾（下季為球員選擇權）、卡魯索、大莫里斯（Markieff Morris）、霍頓塔克、麥修斯（Wesley Matthews）、杜德利（Jared Dudley）以及施羅德都可能成為自由球員，霍頓塔克本季表現超齡，卡魯索三分投射能力也進步，兩人年薪恐怕都將翻倍，施洛德想要長約先前也拒絕湖人開出的2年3340萬合約。

這些恐怕都會讓湖人管理層面臨極大的壓力，最後溫德霍茲還補了一刀，提醒紫金軍團別忘了4年前簽下的天價大爛約，他們還欠「魯蛋」鄧恩（Luol Deng）500萬美元的薪資。進入協商時期後，湖人可能得密切關注這些數字，因為這些到時候恐怕會迫使他們得做出一些相當艱難的決定。

本季聯盟中有9支球隊都要繳納奢侈稅，其中勇士1.37億最多、籃網5900萬、七六人1900萬、快艇900萬、火箭800萬、湖人500萬、爵士300萬、公鹿300萬，溜馬則是86.7萬。

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