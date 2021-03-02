NBA》紐奧良「三少」合轟75分 鵜鶘暴冷扳倒龍頭爵士

年輕鵜鶘合力擊敗強敵爵士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部第11的鵜鶘今在主場迎戰聯盟龍頭爵士，原以為比賽會呈現一面倒，沒想到年輕的紐奧良大軍靠著「鵜鶘三少」Z.威廉森（Zion Williamson）、英葛蘭（Brandon Ingram）、波爾（Lonzo Ball）合繳75分，最終竟以129：124擊敗來訪的強敵爵士，大爆冷門。

此役兩隊實力差距相當明顯，爵士暫居聯盟第一，鵜鶘卻還在為晉級季後賽奮鬥。比賽開打爵士就在三分外線開火，首節波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）一人就投進3顆，次節爵士單節命中6顆三分球，單節轟下41分，然而鵜鶘雖然年輕，但進攻火力仍是相當驚人，上半場以59：64將分數緊咬。

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沒想到易籃後，場上卻風雲變色，鵜鶘外線雖然不如爵士，不過靠著身材優勢在禁區瘋狂搶分，單節回敬40：24，第三節打完反以99：88反超。末節爵士展現韌性急起直追，比賽最後47秒，靠著歐尼爾（Royce O'Neale）命中三分球，猶他大軍追到僅剩1分落後，然而接下來他們進攻卻大當機，最後4次出手都沒能命中，終場鵜鶘就以5分差守住勝利。

鵜鶘三少此役皆轟破20分，Z.威廉森轟下26分10籃板和5助攻，英葛蘭同樣也是26分，另有5籃板5助攻，「球哥」波爾則有23分7籃板8助攻進帳，瑞迪克（J.J. Redick）3記三分球砍下17分，哈特（Josh Hart）13分進帳，布雷德索（Eric Bledsoe）貢獻11分，鵜鶘也結束二連敗。

而爵士波丹諾維奇今天首感火燙，轟進7顆三分球，豪取全場最高的31分7籃板還有3抄截，戈貝爾（Rudy Gobert）22分9籃板、 米契爾（Donovan Mitchel）21分，本季化身板凳暴徒的克拉克森（Jordan Clarkson）也轟下20分。

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