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NBA》哈登大三元寫史上首見紀錄 籃網延長賽氣走馬刺

2021/03/02 13:06

哈登繳出30分、15助攻、14籃板和0失誤的超狂大三元數據，成為NBA史上首位達成這項壯舉的球員。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天作客挑戰馬刺，雙巨頭哈登（James Harden）和厄文（Kyrie Irving）合轟57分，儘管馬刺靠著 D.穆雷（Dejounte Murray）末節零秒關鍵追平分續命，但雙巨頭發揮球星價值，在延長賽率隊打出16：5的攻勢，籃網終場以124：113贏球，近10戰拿下9勝。

籃網雙巨頭厄文和哈登上半場在進攻端分工有序，厄文貢獻12分，而哈登穿針引線，前兩節傳出10次助攻，菜鳥克拉克頓（Nicolas Claxton）表現最為突出，1人就獨拿13分，而馬刺德羅森（DeMar DeRozan）和米爾斯（Patty Mills）率隊緊追，籃網上半場以57:54取得3分領先。

籃網在第四節成功擴大差距，打出一波19：6的攻勢，取得12分的領先，轉變成攻擊模式的哈登單節豪取15分，原以為籃網勝劵在握，但最後2分鐘一球未進，讓馬刺有機可趁，沃克（ Lonnie Walker）和米爾斯接力飆進三分彈，反打一波10：0的小高潮，厄文末節最後5秒上籃未進，馬刺再靠著D.穆雷的零秒進球，追到108：108平手，將戰局逼進延長賽。

厄文在延長賽將功贖罪，開局就飆進2顆三分球，B.布朗（Bruce Brown）和哈登也在外線開砲，籃網在延長賽單節就轟下16分，最後仍以124：113收下勝利。

哈登繳出30分、15助攻和14籃板的超狂大三元數據，他也成為自1977-1978賽季開始記錄個人失誤以來，歷史首位單場至少30分、10籃板和15助攻還0失誤的球員。

籃網雙巨頭之一的厄文貢獻27分，另有7助攻和6籃板，B.布朗挹注23分，菜鳥克拉克頓則攻下生涯新高的17分。

馬刺德羅森攻下22分，傳出11助攻，外帶6籃板，D.穆雷有19分、8助攻和6籃板，沃克得19分，博爾特（Jakob Poeltl）則繳出14分、12籃板雙十數據。

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