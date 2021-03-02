NBA》沃爾32分無用 火箭不敵騎士吞12連敗寫難堪紀錄

騎士賞火箭12連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今日背靠背出戰，不料騎士小將塞克斯頓（Collin Sexton）爆砍39分率領騎士肆虐，技壓繳32分的沃爾（John Wall），火箭終場以90：101輸球，苦吞12連敗寫難堪紀錄。

雖然沃爾在首節就獨拿17分，但不敵塞克斯頓（Collin Sexton）和J.艾倫（Jarrett Allen）聯手20分所帶起的攻勢，第一節以29：34落後。次節大部分領先的騎士雖曾取得10分領先，但火箭在4分26秒起由歐拉迪波及沃爾串聯攻勢，將比分追進，1分50秒歐拉迪波（Victor Oladipo）投進後以48：47反超，但隨後塞克斯頓再將領先要回，51：50結束上半場。

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第三節騎士雖持續保持領先，但分差並不大，火箭雖然在第四節開局曾追平，並於10分03秒超前，但未能再進一步打出攻勢，立即又讓騎士要回領先，並且此後無力反撲，數度達到10分差，最後以90：101吞敗。

騎士賞火箭12連敗。（美聯社）

根據《美聯社》報導，火箭的12連敗是自2001年15連敗以來的最長連敗紀錄，也是自2006年3月以來火箭首次在主場連續吞敗5場。沃爾在本場比賽攻下32分5助攻，歐拉迪波貢獻20分3助攻。

騎士方面，塞克斯頓本場攻下39分送出8助攻，這是他連續第9場得分超過22分，葛蘭德（Darius Garland）拿14分7助攻，J.艾倫（Jarrett Allen）10分狂抓15籃板，替補的奧斯曼（Cedi Osman）挹注11分，麥基（JaVale McGee）拿10分。

騎士賞火箭12連敗。（美聯社）

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