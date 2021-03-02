晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》沃爾32分無用 火箭不敵騎士吞12連敗寫難堪紀錄

2021/03/02 14:03

騎士賞火箭12連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今日背靠背出戰，不料騎士小將塞克斯頓（Collin Sexton）爆砍39分率領騎士肆虐，技壓繳32分的沃爾（John Wall），火箭終場以90：101輸球，苦吞12連敗寫難堪紀錄。

雖然沃爾在首節就獨拿17分，但不敵塞克斯頓（Collin Sexton）和J.艾倫（Jarrett Allen）聯手20分所帶起的攻勢，第一節以29：34落後。次節大部分領先的騎士雖曾取得10分領先，但火箭在4分26秒起由歐拉迪波及沃爾串聯攻勢，將比分追進，1分50秒歐拉迪波（Victor Oladipo）投進後以48：47反超，但隨後塞克斯頓再將領先要回，51：50結束上半場。

第三節騎士雖持續保持領先，但分差並不大，火箭雖然在第四節開局曾追平，並於10分03秒超前，但未能再進一步打出攻勢，立即又讓騎士要回領先，並且此後無力反撲，數度達到10分差，最後以90：101吞敗。

騎士賞火箭12連敗。（美聯社）

根據《美聯社》報導，火箭的12連敗是自2001年15連敗以來的最長連敗紀錄，也是自2006年3月以來火箭首次在主場連續吞敗5場。沃爾在本場比賽攻下32分5助攻，歐拉迪波貢獻20分3助攻。

騎士方面，塞克斯頓本場攻下39分送出8助攻，這是他連續第9場得分超過22分，葛蘭德（Darius Garland）拿14分7助攻，J.艾倫（Jarrett Allen）10分狂抓15籃板，替補的奧斯曼（Cedi Osman）挹注11分，麥基（JaVale McGee）拿10分。

騎士賞火箭12連敗。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。