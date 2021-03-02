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網球》喬帥頻遭猛烈抨擊 教練抱不平：像在看「德州電鋸殺人狂」

2021/03/02 15:29

喬科維奇日前拿下澳網第九冠。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）上月風光拿下澳網第9冠，喬帥的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）日前受訪，侃侃而談一路陪子弟兵奪冠的心路歷程與看法。

伊凡尼塞維奇受訪時認為，這是喬科維奇有史以來最甜美的一場勝利，「他自己可能會說是2016年的法網、還是第一次在溫布頓封王，但對我來說，這一年他不斷被某些媒體抨擊，（最後能奪冠）感覺真的很好。」

雖然已是公認的「墨爾本之王」，喬科維奇這次在角逐連霸的路上可說是波折不斷，從隔離期間向大會致信提出建議遭到批評、到第三輪遭遇腹肌撕裂傷卻被外界質疑是否真的受傷，種種的煎熬伊凡尼塞維奇也都看在眼裡。

「一切都是從亞德里亞巡迴賽」（Adria Tour）開始的，當然在那之前媒體也沒有放過他，」伊凡尼塞維奇說，「但過去這一年，對我來說好像在看『德州電鋸殺人狂』那部電影。為什麼他要被如此對待呢？可能是跟他的出身有關係，大家對巴爾幹半島的人總是會以不同的眼光看待。還有他從來不會害怕站出來發聲、為自己的信念而戰。」

「在美網發生的事（打中線審遭判失格），每個人好像都很高興看到這種鳥事發生在他身上，然後來到澳洲，他是唯一站出來為球員發聲的人，成為眾矢之的只是因為其他人都保持沉默。我的職業生涯看過很多選手這麼做，但沒有人像Novak獲得這種對待。」

喬科維奇32強面對美國小將佛里茲（Taylor Fritz）時拉傷腹肌，隨後帶傷上陣一路過關斬將，也被質疑是否真的有傷，伊凡尼塞維奇為此打抱不平，「最背信棄義、應該是說最悲傷的指控，就是說他詐傷這件事，他到底為什麼要這麼做？世界上最棒的選手會在領先兩盤時假裝受傷？其他頂尖選手帶傷打球，都會被視為是英雄的行為，但如果是Novak，（大家就會說）他是裝的。」

帶著撕裂傷打球、同時忍受輿論抨擊，喬帥最終還是拿下冠軍、以勝利回應所有質疑，對此伊凡尼塞維奇也表示，不僅限於網壇，喬科維奇是他看過所有領域中心志最堅韌的運動員。「醫生跟他說繼續打會有什麼風險時我也在場，即使情況會惡化，他還是說，『無論如何，我都要拿下這座冠軍。』」

「Novak比任何人都強大，大家總是很難承認這一點。他的內心堅韌，相信精神上的運動，透過這些放鬆方法、以及止痛藥的協助，將疼痛降到最低。」

喬科維奇奪冠後與伊凡尼塞維奇擁抱。（資料照，歐新社）

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