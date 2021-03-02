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中職》統一獅公布年度主視覺 「虛擬兵棋戰略遊戲」概念超吸睛

2021/03/02 13:54

2021年統一獅公佈年度主視覺。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕2021年統一7-ELEVEN獅主場開幕戰將於3月13日週六於台南棒球場迎戰中信兄弟，14日將在台南棒球場對戰重返職棒的味全龍。今日獅隊公布年度主視覺形象，2021年統一7-ELEVEn獅球隊主視覺概念上延續2020年總冠軍的氣勢，從總教練的戰術運用到球員的實地操作，在今年趁勢更緊密地將士氣及團隊凝聚達到更高一層，強調母企業及球團在地經營的用心，呼應新年度口號「FLYING」迎風高飛，讓冠軍榮耀持續下去。

本次主視覺設計，大膽採用「虛擬兵棋戰略遊戲」的概念，超越以往常見的合成技巧，以特殊手法，將球員角色、場域空間，及建築、靜物的比例關係，重新解構結構，以超現實並具有空間邏輯的呈現方式，展現極具玩味性質的趣味性與藝術性視覺，藉此帶出球隊年輕團結的現況氛圍。

此次主視覺仍持續由Filter017設計團隊主導，偕同React Visual共同執行完成。特別以球員Q版的造型調整身型比例，結合球場內野、觀眾席及周邊燈柱物件，強化在地化元素，加入古蹟建築赤崁樓、安平古堡，以及舊警署的台南美術1館。本次拍攝感謝民航局、臺南市政府文化局古蹟營運科協助，為求完美與細節，在製作過程中特別出動空拍機，拍攝主視覺運用的設計元件，將代表台南的精神地標及城市意象融入到畫面編排內。

除了氣勢磅礴2021 UNILIONS FLYING主視覺外，球隊也公布上半季「四大主題活動」，3月13至21日為「象龍獅經典對決OPENING SERIES」，以結合經典回顧為特色。4月2日至4日兒童連續假期，將推出聯名主題企劃活動，帶給兒童最好玩遊戲派對。4月24日、25日傑尼獅主題派對，以獅隊帥氣選手為主軸，展現青春洋溢魅力指數。5月15日、16日臺南文化府城主題日，結合台南在地宮廟文化，給球迷最特別的府城主題日，每個主題活動結合不同元素，詳細活動內容於活動前兩週公布，屆時歡迎球迷一起進場體驗不同主題特色棒球活動。

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