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港都盃》國二選手不滿1米8 打破高市中運32年跳高紀錄

2021/03/02 14:12

楊惟傑（中）與教練黃麗芬（左）、國昌國中校長王東進合影。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國二學生楊惟傑身高179公分，於2021年港都盃全國田徑錦標賽國男組跳出1.95公尺成績，打破高懸32年高雄市中運紀錄，差5公分就打破高懸33年港都盃全國國男2公尺跳高紀錄。

高雄市教育局今天（2日）表示，港都盃全國田徑錦標賽上週28日於高雄國家體育場舉行，國昌國中體育班田徑校隊表現優秀，楊惟傑於跳高項目勇奪全國第一，將金牌留在高雄，打破高雄市中等學校運動會紀錄，險些再破高懸33年大會紀錄。

楊惟傑在跳高選手裡身高不高，苦練彌補缺陷，本週積極備戰全國青年盃與4月雲林縣全中運，外界看好可望打破全國紀錄。

教練黃麗芬說，楊惟傑個性不認輸，從國一起跳繩、摸籃框讓自己長高，國二學習跳高技巧，成績1.52公尺進步到1.95公尺，比賽即使遇到阻礙，會在1分鐘內調適心情與壓力。

國昌國中校長王東進承諾破全國紀錄，就送跳高鞋慶功；王東進表示，田徑校隊一直是高市基層選手培育搖籃，也是中運會傳统勁旅，而惟傑為苦練型選手，訓練時從不喊累，激勵隊友堅持理想挑戰運動極限，兼顧學業成績及品德。

國昌國中楊惟傑（圖）打破高懸32年高雄市中運跳高紀錄。（記者黃旭磊攝）

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