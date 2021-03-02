晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》安東尼、里拉德下三分雨退黃蜂 刷新隊史新高紀錄

2021/03/02 14:56

拓荒者24記三分球刷隊史最多紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今日在主場迎戰黃蜂，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）和里拉德（Damian Lillard）兩人不僅合力拿下52分，更是率隊寫下隊史最多的24顆3分球記錄，以123比111輕取黃蜂，成功終止近期的四連敗。

此役表現亮眼的安東尼從替補出發，全場19投10中、三分球10投6中，攻下29分並有5次抄截2阻攻，里拉德則是21投8中、三分球15投6中，拿到23分並有10次助攻3抄截。拓荒者團隊三分球共有46次出手投進24顆，是拓荒者隊史新高，命中率為52.2%。

本場比賽雙方在中場戰成59：59平手，在里拉德的帶領下，及坎特（Enes Kanter）及特倫特（Gary Trent Jr.）合力在第三節取得領先地位，以83：92進入末節。決勝節打好打滿的安東尼5次三分球出手全數命中，獨拿17分，助隊以123：111勝出。

拓荒者除了安東尼和里拉德表現傑出外，卡文頓（Robert Covington）拿21分10籃板2阻攻，特倫特17分，坎特11分抓11籃板，替補的雷托（Nassir Little）也挹注11分。

小波爾（LaMelo Ball）拿下黃蜂最佳的30分外帶8助攻4抄截，羅齊爾（Terry Rozier）20分6助攻4抄截，板凳出發的孟克（Malik Monk）挹注19分，C.馬丁（Caleb Martin）11分。

拓荒者24記三分球刷隊史最多紀錄。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。