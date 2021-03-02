NBA》安東尼、里拉德下三分雨退黃蜂 刷新隊史新高紀錄

拓荒者24記三分球刷隊史最多紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今日在主場迎戰黃蜂，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）和里拉德（Damian Lillard）兩人不僅合力拿下52分，更是率隊寫下隊史最多的24顆3分球記錄，以123比111輕取黃蜂，成功終止近期的四連敗。

此役表現亮眼的安東尼從替補出發，全場19投10中、三分球10投6中，攻下29分並有5次抄截2阻攻，里拉德則是21投8中、三分球15投6中，拿到23分並有10次助攻3抄截。拓荒者團隊三分球共有46次出手投進24顆，是拓荒者隊史新高，命中率為52.2%。

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本場比賽雙方在中場戰成59：59平手，在里拉德的帶領下，及坎特（Enes Kanter）及特倫特（Gary Trent Jr.）合力在第三節取得領先地位，以83：92進入末節。決勝節打好打滿的安東尼5次三分球出手全數命中，獨拿17分，助隊以123：111勝出。

拓荒者除了安東尼和里拉德表現傑出外，卡文頓（Robert Covington）拿21分10籃板2阻攻，特倫特17分，坎特11分抓11籃板，替補的雷托（Nassir Little）也挹注11分。

小波爾（LaMelo Ball）拿下黃蜂最佳的30分外帶8助攻4抄截，羅齊爾（Terry Rozier）20分6助攻4抄截，板凳出發的孟克（Malik Monk）挹注19分，C.馬丁（Caleb Martin）11分。

拓荒者24記三分球刷隊史最多紀錄。（美聯社）

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