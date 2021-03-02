NBA》林書豪凌晨戰龍頭海鷹 「三分心」持續做公益

林書豪。（資料照，圖擷自林書豪臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕明日凌晨0時，林書豪即將在G聯盟賽事再出擊，代表例行賽戰績9勝3負的聖塔克魯茲勇士，挑戰10勝2負暫居領先的強敵艾利灣海鷹，背傷痊癒的豪小子手感發燙，前役狂砍25分延續勇士近來8連勝氣勢，此役臨場演出備受各界矚目。

現年32歲的林書豪，放棄中國CBA高薪與人氣，留在美國加盟發跡球隊勇士旗下的聖塔克魯茲，已在奧蘭多迪士尼隔離園區G聯盟出賽6場，攻守帳面數據優質，場均20.5分、3籃板、6.7助攻，且三分命中率45.5%、罰球命中率88%。揮別先前連5役休兵陰霾的美籍台裔後衛，也在個人臉書宣布，本季球場每投進1顆三分球，就3萬台幣給兒童福利聯盟，來支持「小舵手助學計劃」，目前他已投進15顆，共捐助45萬台幣，並勉勵自己繼續努力，希望可以越投越多，為公益盡一份力。

請繼續往下閱讀...

林書豪也在微博分享，上季於中國發起「三分心」公益活動最新進展：「今年春節因為疫情，很多鄉村留守的孩子無法跟在城裡打工的父母見面，所以今年的三分心公益，我會每投進一個三分球捐款7千元人民幣（約3.1萬台幣）來支持#留守兒童關愛計劃# ，從兒童營養，安全，心理，閱讀，陪伴等五個維度關注留守兒童的健康成長。讓我們為這些孩子祈禱，希望他們與父母團聚的日子不會太遙遠。我希望可以通過公益盡一份力量，為孩子們帶去一份溫暖！現在已經有15個三分球，10萬5千人民幣（約66.5萬台幣）的捐款，希望繼續努力越投越多！歡迎大家也一起參與公益，共同關愛留守兒童。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法