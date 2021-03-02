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HBL》4強決賽門票「實名制」 高中體總開放民眾拿票換名字

2021/03/02 16:50

HBL高中籃球聯賽將自2月27日起開放索票。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕109學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級4強在週六（6日）、週日（7日）於台北小巨蛋點燃戰火，而高中體總在本屆決賽將實施「清場」以及「實名制」的制度，盼能杜絕不法黃牛的行為，只是高中體總體恤球迷有需要更換名字，因此在週五晚上前都能進行更名動作。

本屆男子組4強有南山高中、泰山高中、光復高中、東泰高中；女子組4強為淡水商工、永仁高中、陽明高中、北一女中。

賽事門票分別在2月27、28日開放球迷索票，高中體總透露，經過多日索票後，發現有部份的球迷朋友在取完票券後，若臨時無法前往，為了讓票券能充分使用，請臨時未能前往觀賽的球迷協助將票券寄回高中體總（104703 台北市中山區朱崙街20號13樓，高中體總行政組收），屆時高中體總將辦理註銷，並盡快將該座位在ibon系統上重新開放，供有需要的球迷索取。

此外，有部份的球迷朋友未注意今年首度實施之實名制取票方法，將2張票券同時填成同一個姓名，導致填錯姓名之票券將無法被使用而作廢，考量今年首度實施，並為避免票券浪費，也會開放更換。

以下為高中體總更換票券名字之規定：

1. 必須符合 同一姓名（e.g. 王大明）不慎填入2張以上之票券。

2. 該名「持票者本人」（e.g. 王大明）親持身份證件「正本」。

3. 備妥同行觀賽者（e.g. 王小華）之身份證件「正本」（須有姓名及身分證字號）。

4. 備妥足以證明親戚關係、同校同學關係等資料（防止黃牛轉售機制）。

5. 3月3日及3月4日上午9點至晚上8點、3月5日上午9點至晚上10點，至高中體總辦公室辦理（體育聯合辦公大樓，台北市中山區朱崙街20號13樓）。

6. 現場親簽「非金錢交易轉讓聲明書」（防止黃牛轉售機制）。

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