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高中木棒聯賽》蔣鎮宇7局完投淘汰秀峰 西苑15度闖8強

2021/03/02 18:32

西苑高中蔣鎮宇完投無責失壓制秀峰。（學生棒球聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕兩天前在延長賽敗給秀峰高中，西苑高中今天在高中木棒聯賽第四階段（12強淘汰賽）成功復仇，高三王牌蔣鎮宇完投7局無責失，加上打線掃出12支安打，打完7局以8：1提前收下勝利，第15度闖進8強。

西苑在第三階段最後一戰面對秀峰，激戰到延長賽11局以9：10吞敗，而兩隊雙雙挺進12強後又強碰，休兵一天再次對決，戰況大不同。前2局打完1：1平手，之後西苑局局得分將比數拉開，並靠投手封鎖秀峰攻勢，贏球無懸念。

西苑蔣鎮宇不受隔場限制得以出賽，秀峰王牌姚恩多則因前役對西苑先發6局，此戰無法登板，西苑總教練林朝煌表示：「高中這階段，關鍵還是在投手，有沒有壓制力就差很多。」

蔣鎮宇雖身高僅170公分，但控球穩定，用球精簡，此戰完投7局用80球，前6局只讓對手擊出1支安打，7局下再被揮出2支安打，最終守住一、三壘有人的局面，拿下勝投，失1分非自責分。

蔣鎮宇透露，自己升高中後就有手、腰傷勢，平時可以透過放鬆、休息緩解，近期則因出賽頻繁、身體疲勞，不適感加劇，但為了拚8強，今天仍請纓上場，「原本這場比賽教練沒有要我投那麼多，但他每一局上來問我狀況，我都說可以。」

儘管投到後段一度撐不下去，但靠打線將比數拉開，達到7局提前結束比賽的門檻，蔣鎮宇說：「原本丟到7局就要跟教練說我不行了，但因為隊友打了很多分數，就想說ㄍ一ㄥ完。」而7局下因傳球時手已不聽使喚製造小亂流，蔣鎮宇坦言有些緊張，仍成功化解危機。

西苑中心打線此戰火力有效串聯，第4棒杜家逸、第5棒廖期脩都繳出3安2打點表現，第3棒張祐嘉也敲雙安。

高中棒球聯賽木棒組自93學年度開辦起，西苑僅95及107學年度無緣8強，今年第15度拿下8強門票，下一戰將碰上高苑工商。

南英商工延長賽12局擊敗成德。（學生棒球聯盟提供）

南英商工與成德高中之戰則是鏖戰12局，最終南英靠著第2棒黃聖祐揮出再見二壘打，以6：5搶下勝利，連續7屆挺進8強，明天將對上衛冕軍平鎮高中。

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