高球》基層扎根座談前進新北 盼發揮在地優勢

高球協會與新北市政府教育局展開基層扎根說明會。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕二二八連假後開工首日，中華民國高爾夫協會與新北市政府教育局馬不停蹄的聯合開啟基層扎根說明會，第八站今（2）日於新北市開啟；中華高協理事長王政松與新北市教育局張明文局長、教育部體育署周國金專委、新北市市議員劉哲彰議員、新北市體育總會高爾夫委員會康國鋒主委，及專業教練古昌爐教練等人出席，以示對高爾夫基層扎根運動的重視與投入。

高球協會與新北市政府教育局展開基層扎根說明會。（高協提供）

北市教育局張明文局長開幕致詞時提及，新北市得天獨厚擁有12座球場與好多家練習場，在體育署經費挹注之下，只要學校願意向下扎根推廣，新北學童、選手理應比其他縣市更具競爭力。

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「高爾夫六年振興計畫」為中華民國高爾夫協會理事長王政松上任後推動的中程計畫政策；為讓我國高爾夫運動重返昔日榮耀，從去（109）年起即撰擬「高爾夫六年振興計畫」，內容計有：深耕基層扎根、厚植選手訓練機制、強化國際交流、提升賽事價值及帶動產業發展等五大執行類別，其中第一大類別：深耕基層扎根業已開始執行，體育署去年12月31日將經費申請函文各縣市政府，原定2月1日截止收件。惟考量適逢春節連假，及希望能有更多基層學校能在參加座談會後踴躍提出。經本會爭取後，申請延展至3月12日。

為宣導基層扎根並協助有意辦理高爾夫培訓的各級學校熟悉經費補助辦法。王政松理事長特別報告推動高爾夫運動的好處；首先，高爾夫運動並不是有錢人專屬的運動，反而是一項可以翻轉人生的專項運動，並舉例高爾夫一場比賽獎金多是超過百萬，從事高爾夫可以說是最值得投資且高報酬率的運動。況且高爾夫在台灣已經有超過百年的歷史，僅次於日本，我國其實是有這項運動文化的底蘊基礎在。

再加上高爾夫也是不受限於身高及體型的運動，最適合國人終身從事的國民體育活動。另就升學管道來說，今年憑藉卓越高爾夫表現，在美國獲獎學金就讀大學的選手就有31位，遠多於其他類別運動。過去半年內我國男女選手更曾分別奪下世界業餘第一的榮譽。

可惜的是，雖然從事高爾夫的人口雖然有百萬人，但是從事高爾夫的人口呈現倒三角形，顯示出基層選手的不足，目前登入在高協的淺力選手只有300餘位，遠遠低於鄰國的日本和韓國。在教育部體育署的協助下，「110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫」已經正式啟動，期望在未來六年內將人才庫擴展到1500人，進而把高爾夫發揚光大。

座談會現場同時邀請到基層扎根教學經驗豐富的專業教練古昌鑪向各校的校長及老師示範高爾夫的基本概念，宣達只要有簡單的球具及場地就可以組成高爾夫，不需要廣大的空間及資源、也不分都市與偏鄉，以學校作為高爾夫起點，配合中華高協所舉辦的月賽及小學賽，給予扎實的訓練與培訓。

新北市教育局現場說明已將《高級中學以下推動高爾夫運動實施計畫》經費補助函文各縣市政府，於3月9日前收件。歡迎各學校校長踴躍申請，一同為推廣高爾夫運動努力！

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