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中職》卸下球員身分感傷落淚 林國裕轉任桃猿訓練員

2021/03/02 18:05

林國裕（左）從3月1日起正式轉任桃猿訓練員。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕去年季後被樂天桃猿釋出的林國裕，試圖重返球場的努力告一段落，3月1日起正式轉任桃猿訓練員，林國裕談到卸下最愛的球員身分，不禁感傷落淚。

31歲的林國裕於2013年以第6指名加盟桃猿，生涯出賽159場，戰績9勝4敗33中繼，防禦率5.44。林國裕2019年動了右肩關節唇手術而整季報銷，去年也只在二軍出賽5場投6.1局，季後被釋出。

林國裕被釋出後仍沒有放棄，春訓跟著桃猿訓練，尋求重返球場的機會，但是在分組練習賽和自辦熱身賽表現都不理想。總教練曾豪駒表示，教練團評估後認為林國裕沒有辦法達到一軍戰力要求，剛好有1個訓練員的缺，溝通後林國裕同意接任。

「很痛苦、真的很痛苦！」林國裕談到放棄投球的決定不禁流下淚來，「雖然很想延續球員生涯，但是每次只能投到120、130公里，內心真的很痛若，本來已決定從事別的工作，很感謝球隊給我這個機會，以不同的身分留在球場上。」

林國裕表示，從小的夢想就是打職棒，去年底被釋出後完全沒有考慮到業餘球隊投球，現在雖然不再是球員，能夠繼續從事職棒的工作很開心，除了跟著投手教練許銘傑學習，協助訓練投手，情蒐、餵球也都會做。

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