日職》中日龍熱身賽遭軟銀灌14分 球評：輸太慘了吧...

〔體育中心／綜合報導〕中日龍昨天在熱身賽遭軟銀打爆，終場以2：14慘敗。曾效力中日龍的退役球星山崎武司就在推特上發文說，雖然是熱身賽，也被打太慘了。
中日龍先發笠原祥太郎僅投1.1局被敲4支安打，投出4次保送、1次觸身球，失掉6分。接替的橋本侑樹只投1.2局被敲7支安打，失6分有5分自責，另有2次保送。前兩名投手合計丟3局就狂失12分。中日龍此役共用6名投手，最後一任的投手藤嶋健人投1局失2分非責失。
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中日龍團隊打線全場僅3支安打，20歲潛力好手根尾昂在第8局敲出帶有2分打點的安打，避免球隊遭完封；此外，中日龍團隊發生4次守備失誤。
《中日體育》報導，曾效力過中日龍、樂天金鷲的退役球星山崎武司，目前擔任球評，昨天他在推特上發文說，「輸給軟銀！雖然是熱身賽，也被打太慘了。」他也提到，敲出安打的根尾昂有成長。
軟銀先發投手笠谷俊介主投4局送出4次三振，沒有失分。中繼的杉山一樹投3局被敲1安無失分，送出2次三振，最快飆到157公里。
軟銀此役全場敲13支安打灌進14分，上林誠知單場3安2打點。根據《西日本體育》報導，若加上今年春訓的3場紅白戰、5場練習賽，以及這場熱身賽，上林誠知連9場出現安打，其打擊率高達0.619（21打數13支安打）。
ソフトバンクに力負け！いくらオープン戦でもやられすぎだわ、喝！だね。— 山﨑武司 （@tyamasaki7） March 2, 2021
根尾は成長してるね。