UBA》強勢中斷義守3連勝！ 林彥廷率政大預約4強門票

政大林彥廷攻下24分8籃板4助攻，率隊取勝。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，政治大學今火力全開，在林彥廷狂砍全場最高24分帶領下，100：73重挫義守大學3連勝氣勢，政大雄鷹4連勝獨走，離首闖4強只差一步之遙。

去年新鮮人卻無緣4強，令林彥廷耿耿於懷，此役又切又投帶頭撕裂義守防線，也連2場攻破20分關卡，讓人氣極旺的大二得分後衛相當興奮，這位前年才贏得HBL冠軍賽的MVP說：「高中（能仁家商）3年都打進台北小巨蛋，沒想到大一居然沒進4強，感覺已經很久了。我又不聽演唱會，都忘記休息室在哪裡！」

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政大林彥廷攻下24分8籃板4助攻，率隊取勝。（大專體總提供）

政大兩年前重返公開一級，卻都無緣4強，如今複賽4連勝出線在望，即將突破隊史最佳戰績，賽後休息室歡呼聲四起，總教練陳子威解釋：「不是因為我們準備晉級，而是拿到第4勝，已經比去年複賽3勝還好，值得慶祝一下。」

政大外籍生丁恩迪包辦18分、10籃板，游艾喆攻下15分、5籃板、5助攻、4抄截，林彥廷笑說：「我賽前跟游艾喆講，該換你發威了，他終於投進複賽第1記3分球！」反觀義守苦吞複賽首敗，前鋒邱子軒因左踝舊傷休息1場後，復出繳出18分，射手陳品銓10分進帳。

政大丁恩迪。（大專體總提供）

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