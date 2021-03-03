湖人強碰太陽、UBA八強賽 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，首場由快艇對上塞爾提克，快艇目前暫居西部第三名，東部的塞爾提克暫居東部第六。快艇雷納德（Kawhi Leonard）平均每場得分26.8分居聯盟第九，但前次雙方交手，綠衫軍靠塔圖姆（Jayson Tatum）拿34分助隊擊敗快艇，此次雙方再度碰頭，快艇是否能討回顏面？

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第二場則由西部第二的湖人對戰西部第四的太陽，詹姆斯（LeBron James）率領的紫金大軍，對抗擁有保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）的鳳凰城大軍，太陽近10戰拿到8勝，湖人近10戰則是5勝5敗。兩隊強碰將會有哪些精彩的演出呢？敬請鎖定轉播！

今晚有兩場中職熱身賽轉播，將由富邦悍將對上中信兄弟、樂天桃猿對戰統一獅，球迷朋友們記得準時收看！

UBA八強賽事來到第五天，目前由政治大學以不敗之姿暫居龍頭，義守大學、世新大學、臺灣師大則並列第二，去年冠軍健行科大能否在最後四場比賽脫穎而出，再次進軍小巨蛋？敬請鎖定轉播！

NBA

09:00 快艇@塞爾提克 愛爾達體育1台、緯來體育

11:00 太陽@湖人 愛爾達體育1台、緯來體育

中職熱身賽

18:30 悍將vs兄弟 愛爾達體育2台、緯來體育、CPBL TV

18:30 樂天vs統一 愛爾達體育1台、CPBL TV

UBA

13:00 健行科大vs國立體大

14:45 義守大學vs世新大學

16:30 輔仁大學vs高雄師大

18:15 臺灣師大vs政治大學

地點：新莊體育館

轉播：MOMOTV 、LINE TODAY、Youtube SSUtv

UBA八強賽，政治大學以四戰全勝的不敗之姿暫居龍頭。（資料照，記者陳志曲攝）

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