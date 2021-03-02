中職》王維中3.1局失5分吞敗 味全終止熱身賽2連勝

味全龍先發投手王維中投不滿4局，因左手不適換下場休息。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕味全龍王維中公辦熱身賽初登板，對樂天桃猿先發3.1局飆出7次三振，但是也失5分而承擔敗投，味全以6:8敗下陣來，2連勝終止。

王維中之前在自辦熱身賽先發2場、5局，連續解決15名打者，包括6次三振，但是昨天第1球就被陳晨威打成左外野安打，連續未被上壘紀錄中斷，再投出四壞球，雖然連續三振藍寅倫和陳俊秀，被朱育賢擊出二壘打失2分。

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味全龍先發投手王維中投不滿4局，因左手不適換下場休息。（記者廖耀東攝）

第3局王維中被林立、藍寅倫連續二壘打再失1分，第4局1出局後被郭嚴文、林承飛安打後退場，留下二、三壘跑者，由羅華韋接替，林立、藍寅倫安打連得4分，2分算在王維中身上，桃猿將比數拉開到7:4。

王維中共投54球，44個好球，被擊出6支安打失5分，投出7次三振、1次四壞球。

樂天桃猿先發投手張喜凱。（記者廖耀東攝）

樂天先發投手張喜凱一開賽連續解決9名打者，第4局出現四壞球和投手犯規，被曾傳昇、李凱威和劉基鴻安打失3分，第5局張喜凱連投2次觸身球，守備也發生2次失誤，味全沒有安打就扳回3分，追到6:7，下半局樂天朱育賢、郭嚴文和林承飛安打攻下保險分。

樂天火力發揮平均，陳晨威、林立、藍寅倫、朱育賢、郭嚴文和林承飛各擊出2支安打，藍寅倫打下最多的3分打點，朱育賢貢獻2分。

樂天桃猿打者朱育賢首局從投手王維中手中敲出2分打點安打。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿陳晨威。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿藍寅倫。（記者廖耀東攝）

味全龍劉基鴻。（記者廖耀東攝）

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