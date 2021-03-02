桌球》WTT挑戰賽杜哈站 「桌球甜心」鄭先知3連勝闖進32強

國泰女將鄭先知闖進世界桌球職業大聯盟挑戰賽杜哈站女單正賽。（資料照，桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕「桌球甜心」鄭先知今晚在世界桌球職業大聯盟挑戰賽杜哈站女單資格賽最後一輪，以3:2險勝盧森堡女將狄努蒂，晉級女單正賽32強。另一名國泰女將劉馨尹則不敵新加坡好手于夢雨，無緣晉級正賽。

世界排名57的鄭先知，首戰先以3:1擊退德國女將萬媛，隨後再以直落三解決阿根廷的阿古雷絲；最後一輪面對世界排名76的狄努蒂，雙方一路纏鬥至決勝局，鄭先知在6:2領先下，被對手打出一波7:2反撲，反倒以8:9落後，但她沉著應戰，利用對手連續失誤連拿3分，驚險過關。

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世界排名84的劉馨尹在連贏兩場後，最後一戰面對世界排名50的于夢雨，以0:3落敗，苦吞對戰3連敗。

由於中國隊以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻為由退賽，台灣一姐鄭怡靜躍居女單第二種子，陳思羽名列第五種子，直接晉級今天開打的32強正賽。

男單資格賽方面，陳建安在第二輪以1:3敗給芬蘭的歐拉；廖振珽也在第二輪以1:3不敵俄羅斯的史卡契可夫，無緣正賽。

台灣一哥林昀儒名列男單第三種子，直接晉級正賽，32強將迎戰德國好手杜達；下個月將滿40歲的老將莊智淵首輪則遭遇頭號種子日本「怪物少年」張本智和，過去兩人交手小莊以4勝2負占上風，去年在日本T聯賽及德國、卡達公開賽，莊智淵更「三連殺」張本，儼然成為「張本剋星」。

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