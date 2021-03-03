排球》暴打隊友40耳光誣陷偷竊？南韓姐妹再傳霸凌醜聞

南韓「排球女神」李多英（右）和雙胞胎姐姐李在英（左）被爆料在學生時期多次霸凌同學，兩人也遭踢出國家隊。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上月南韓「排球女神」李多英和雙胞胎姐姐李在英被爆料學生時期多次霸凌同儕，已遭踢出國家隊，所屬職業球團仁川興國人壽保險也把她們無限期禁賽後，據傳受害者持續上網爆料，又有過去隊友透露，曾被其中一人狂搧40幾個耳光，甚至慘遭誣陷是小偷，再度引發各界熱議。

據韓媒報導，繼一篇名為《我是曾受現役排球選手虐待的受害者》文章在網路瘋傳，揭開過往屢遭「假面甜心」姊妹欺侮的可怕事跡，導致球隊調查並進行懲處後，近來又有另名受害者站出來，發文《我是雙胞胎排球選手另個受害者》，透露自己曾是姐妹其中一人的隊友，當時就住同間房，對方錢包不見了，卻被逼著承認是小偷，「因為我說沒有，就要打到認了為止，挨了40多個巴掌後，實在受不了，只好說是我拿的，從此大家就叫我小偷...。」

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此外，這名受害者還被對方限制不准與父母見面，只能躲在體育館倉庫偷會雙親，若被發現又遭痛毆，甚至被吐痰、淋髒東西等，殘酷惡行令人髮指，但內容是否屬實仍待查證。

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