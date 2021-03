NBA》灌籃大賽星度降低？ 鵜鶘怪物狀元、湖人禿曼巴都不參加

鵜鶘怪物狀元Z.威廉森已經婉拒灌籃大賽邀約。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕本季NBA明星賽將於美國時間3月7日在亞特蘭大登場,其中灌籃大賽則是安排在比賽中場進行,尼克新生托平(Obi Toppin)等三名年輕球員都會參加,不過今有美媒爆料,不過包括鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森(Zion Williamson)、湖人「禿曼巴」卡盧索(Alex Caruso)多位強力扣將,都謝絕灌籃大賽邀約。

為了確保球員健康,本屆明星賽跟以往的明星週不同,將把周邊賽事安排在同一天,三分球大賽、技術挑戰賽會在當地晚間8點開打的明星賽前登場,而灌籃大賽則是安排在比賽中場進行,而目前報名參賽的球員有尼克托平、溜馬菜鳥C.史坦利(Cassius Stanley)以及拓荒者小將西蒙斯(Anfernee Simons)。

請繼續往下閱讀...

不過稍早《Yahoo Sports》記者海恩斯(Chris Haynes)在推特透露,塞爾提克灌籃高手J.布朗 (Jaylen Brown)以及本季屢次展現恐怖暴扣能力的灰狼新科狀元艾德華茲(Anthony Edwards)都已經婉拒了灌籃大賽的邀情,隨後海恩斯更新推文,表示鵜鶘Z.威廉森也確定放棄參加灌籃大賽。

New Orleans Pelicans star Zion Williamson will not participate in the Slam Dunk Contest in Atlanta this Sunday, league sources tell Yahoo Sports.