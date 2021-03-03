NBA》灌籃大賽星度降低？ 鵜鶘怪物狀元、湖人禿曼巴都不參加

鵜鶘怪物狀元Z.威廉森已經婉拒灌籃大賽邀約。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季NBA明星賽將於美國時間3月7日在亞特蘭大登場，其中灌籃大賽則是安排在比賽中場進行，尼克新生托平（Obi Toppin）等三名年輕球員都會參加，不過今有美媒爆料，不過包括鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）、湖人「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）多位強力扣將，都謝絕灌籃大賽邀約。

為了確保球員健康，本屆明星賽跟以往的明星週不同，將把周邊賽事安排在同一天，三分球大賽、技術挑戰賽會在當地晚間8點開打的明星賽前登場，而灌籃大賽則是安排在比賽中場進行，而目前報名參賽的球員有尼克托平、溜馬菜鳥C.史坦利（Cassius Stanley）以及拓荒者小將西蒙斯（Anfernee Simons）。

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不過稍早《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）在推特透露，塞爾提克灌籃高手J.布朗 （Jaylen Brown）以及本季屢次展現恐怖暴扣能力的灰狼新科狀元艾德華茲（Anthony Edwards）都已經婉拒了灌籃大賽的邀情，隨後海恩斯更新推文，表示鵜鶘Z.威廉森也確定放棄參加灌籃大賽。

New Orleans Pelicans star Zion Williamson will not participate in the Slam Dunk Contest in Atlanta this Sunday, league sources tell Yahoo Sports. — Chris Haynes （@ChrisBHaynes） March 2, 2021

湖人《The Athletic》記者Bill Oram也爆料，卡魯索同樣也拒絕了灌籃大賽的邀請。而卡魯索在受訪時表示，之所以放棄參賽，是因為今年他們的休季期間實在太短，所以他比往年更想要在明星賽期間休息好好放鬆，所以才會婉拒灌籃大賽。

為了利用明星賽期間好好休息，湖人卡盧索也放棄參賽。（資料照，今日美國）

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