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NBA》裁沃納梅克簽林書豪？ 美媒曝勇士將面臨艱難選擇題

2021/03/03 08:52

林書豪。（資料照，取自林書豪臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪日前在G聯盟因背傷連續缺席5場比賽，復出出賽2場展現老將價值，率領聖塔克魯茲勇士豪取出9連勝。NBC記者Kendra Andrews撰文表示，林書豪的好表現應該獲得NBA球隊的關注，並坦言是否要簽下豪小子，這對金州勇士是一項很艱難的決定。

林書豪本季與勇士簽下發展聯盟合約，力拚重返NBA，本季出賽7場，場均可貢獻18.9分、7.0助攻、3.0籃板和1.3抄截，投籃命中率達49.4％，不僅數據亮眼之外，豪小子的領導能力也讓陣中小將獲益良多，表現優異的波爾（Jordan Poole）和曼尼恩（Nico Mannion）都被召回NBA，唯獨林書豪仍未受到NBA球隊的青睞。

NBC記者Kendra Andrews撰文指出，依目前的數據來看，林書豪對於NBA球隊是有幫助的，首選當然是金州勇士，不過若是要升上林書豪，勢必要替換一名現役球員，這對勇士來說是一項很艱難的抉擇。

內文提到，如果勇士考慮簽下林書豪的話，最有可能被裁掉的是沃納梅克（Brad Wanamaker），因為他只與勇士簽下1年合約，季後將成為自由球員，而且金錢損失也能壓到最低。

勇士原簽下沃納梅克是希望他能擔任柯瑞（Stephen Curry）的替補控衛一職，不過他不能勝任這份工作，雖然防守端有貢獻，但進攻端卻表現不如預期。沃納梅克本季出賽35場，場均貢獻4.8分、2.6助攻，投籃命中率僅35.5％，三分球也只有22.2％。

NBC記者Kendra Andrews坦言林書豪重返NBA的最大阻礙是傷病問題，過去NBA生涯中飽受傷勢所苦，本季也因背傷連續缺席5場比賽，他必須在發展聯盟持續繳出好成績，重返NBA的機會才能增加許多。

沃納梅克。（資料照，今日美國）

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