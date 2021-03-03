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MLB》相隔近2年重返球場 費城人家暴外野手向大眾致歉

2021/03/03 08:34

耶雷拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊明星外野手耶雷拉（Odubel Herrera）在前年因為家暴案被聯盟處以85場禁賽，在去年遭到球隊指定轉讓（DFA）後下放小聯盟，今年費城人重新邀請他參加春訓，他也在今天先發上陣，並向大眾道歉。

耶雷拉曾在2016年入選明星賽，並在2019年5月涉嫌毆打女友被捕，大聯盟在經過調查後也處以他85場禁賽，距離他上次在大聯盟出賽已經要追溯至2019年的5月26日。

今天耶雷拉以先發右外野手的身分為費城人隊出戰，3個打數敲出1支安打，並有一次盜壘成功。賽後他也透過媒體向大眾道歉：「我犯了很大的錯誤，我感到很抱歉。我知道有些人不會原諒我，我也了解這一點。我花了兩年重新取得我女友的信任，而我也很慶幸他原諒了我。現在我希望能從我的隊友、我的球迷以及整個費城人家庭得到相同的機會。」

賽後總教練吉拉迪（Joe Girardi）談到耶雷拉說道：「他看起來很正常。」

耶雷拉在2021賽季會拿到他5年3050萬美元最後一年的1000萬美元薪水，該合約還附有兩個球團選項，分別是2022年的1150萬與2023年的1250萬美元。

耶雷拉在視訊會議時也提道：「我在過去兩年學了很多，我感覺我變得更加成熟，也改變了許多，我認為我現在是個更好的人了。我的人際關係也變得更好了。」

耶雷拉也表示，他在今天與藍鳥隊的比賽前，曾向球隊裡的隊友們致意，接下來也會與其他沒有一同參加這場比賽的球員致意（春訓時許多球隊都會拆分成兩隊進行比賽）。「我想要打棒球，我想要幫助球隊奪勝且打出屬於我的比賽，我告訴他們我喜歡這件球衣，然後我對於能夠再度穿上這件球衣感到很快樂。」

耶雷拉的歸來對費城人的外野配置來說並不是個壞消息，生涯大部分都鎮守中外野的他，能夠填補費城人中外野的火力空缺，他生涯631場出賽，攻擊指數達0.756，而去年主要鎮守費城人中外野的昆恩（Roman Quinn），攻擊指數僅0.576。

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