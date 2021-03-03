NBA》皮爾斯被炒 美媒曝老鷹眾多主力早想換教練

皮爾斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹於昨日宣布開除總教練皮爾斯（Lloyd Pierce），雖然聯盟中有許多教練對於皮爾斯丟掉工作抱屈，但今日美媒爆料老鷹內部有眾多主力對這位教頭感到不滿，早已渴望換教練。

皮爾斯遭解雇後隔天，《The Athletic》記者Chris Kirschner、Sam Amick及艾德瑞吉（David Aldridge）撰文爆料老鷹內部有眾多主力球員支持換新教練，包括少主T.楊恩（Trae Young）、二哥中鋒J.柯林斯（John Collins）、瑞迪許（Cam Reddish）皆不滿皮爾斯的執教方式。

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有些球員認為皮爾斯並不好接近，而且不願承擔自己的錯誤，甚至還導致助理教練Chris Jent成為球員和皮爾斯的中間人。另外文中還指出甚至皮爾斯在執教的第一個賽季（2018-19年），老鷹球員就對他失去信任。

消息人士也透露除了T.楊恩，最近有多位球員向管理層表達他們渴望能改變現狀，其中也有球隊相關人士指出，雖然不曉得皮爾斯是從甚麼時候開始失去球員的信任，但無法和年輕球員溝通是其中的因素。

皮爾斯於2018年5月接手老鷹，本季帶隊戰績14勝20負，在老鷹執教期間累積63勝120負。而老鷹助理教練麥克米蘭（Nate McMillan）目前已同意暫時接替總教練職位。

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