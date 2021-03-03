NBA》感念哈登巨大貢獻 火箭老闆宣布將退休他背號

火箭老闆表示球隊將退休哈登球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕哈登（James Harden）季初鬧出「賣我」風波後，傳出和老東家火箭鬧翻，最後透過四方交易被送去籃網，不過近日哈登為出錢出力幫助休士頓災民，火箭隊老闆今更宣布，球隊預計將退休哈登的「13號」球衣，似乎已經重修舊好。

當初哈登離開火箭鬧得滿城風雨，他被交易至東岸後，不但有憤怒的球迷怒燒他球衣，連他在休士頓投資的新餐廳Thirteen都被大量負評灌爆，不過為了援助飽受暴風雪所苦的休士頓居民，哈登的餐廳日前才免費提供3000份食物，還另外提供飲用水給災區。

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而火箭老闆費提塔（Tilman Fertitta）今宣布球隊將來會退休哈登的球衣，感謝他多年來對火箭以及當地社區的巨大貢獻。

「哈登永遠都是火箭人，我們絕對會退役他的球衣，」費提塔受訪時說道，「他讓我在擁有這支球隊的前三年得到很難忘的經歷，效力8年的期間，哈登為這支球隊帶來了很大的成功，為我們的球迷和社區創造了很多回憶。」

而火箭目前已經有6位球員的球衣被退役，分別是莫菲（Calvin Murphy）的23號、馬龍（Moses Malone）的24號、歐拉朱萬的34號、湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）45號、「滑翔機」崔斯勒（Clyde Drexler）22號和「移動長城」姚明的11號。

哈登從2012年加盟火箭，總共在休士頓效力8個球季多，期間他曾8次入選NBA明星賽，拿下3次聯盟得分王、1次助攻王以及1次MVP，他也是火箭繼歐拉朱萬、馬龍後隊史第三位獲得MVP的球員。

而哈登曾連續率領火箭球隊殺進季後賽，其中3次進入西部第二輪、2次殺進西部冠軍賽，2017-18球季讓帶領火箭打出65勝，創下隊史例行賽最佳戰績。可惜的是，他在火箭始終沒能拿下總冠軍，這也讓他抱憾離開休士頓。

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