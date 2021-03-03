NBA》灌籃大賽評審陣容比選手豪華 三分球大賽最有看頭

本屆灌籃大賽星光黯淡且僅有3人參賽。（圖片取自NBA推特）

〔體育中心／綜合報導〕今年的NBA明星賽將在美國時間3月7日於亞特蘭大舉行，本屆由於疫情因素縮減為僅舉行1天，而今天灌籃大賽、三分球大賽與技術挑戰賽的名單也全數正式出爐。

過往最熱血的灌籃大賽，今年的參賽人數不僅只有3人，而且陣容星光黯淡，僅有尼克菜鳥托平（Obi Toppin）、溜馬隊C.史坦利（Cassius Stanley）以及拓荒者隊的西蒙斯（Anfernee Simons）參賽。

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相較於參賽名單，此役灌籃大賽的評審名單反而更有看頭，全部都是曾經的灌籃大賽冠軍得主，分別有1991年冠軍布朗（Dee Brown）、 2屆灌籃王理查森（Jason Richardson，2002、2003）、2005年冠軍史密斯（Josh Smith）、史上最矮灌籃王韋伯（Spud Webb，1986）以及有著「人類精華片段」之稱的威金斯（Dominique Wilkins，1985、1990）。

本屆三分球大賽與技術挑戰賽的參賽者則都更為星光熠熠，三分球大賽共6人參加，分別是曾得過三分大賽冠軍的勇士隊柯瑞（Stephen Curry）與太陽隊布克（Devin Booker），其於4人分別是綠衫軍雙星J.布朗（Jaylen Brown）、塔圖姆（Jayson Tatum）、公牛隊拉文（Zach LaVine）與爵士隊米契爾（Donovan Mitchell）。

三分球大賽參賽名單。（圖片取自NBA推特）

技術挑戰賽部分也有6人參賽，分別是拓荒者隊的卡文頓（Robert Covington）、獨行俠隊東契奇（Luka Doncic）、太陽隊保羅（Chris Paul）、尼克隊藍道（Julius Randle）、溜馬隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）與魔術隊的伍切維奇（Nikola Vucevic）。

技術挑戰賽參賽名單。（圖片取自NBA推特）

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